Strategie di trading senza rischi

Esistono strategie per non perdere denaro nel mondo del trading? Sì e No. La risposta può sembrare criptica e un po’ dubbia, ma nel trading online, purtroppo, non ci sono certezze, ma solo previsioni e possibilità di guadagni e perdite.

Le strategie di trading mirano principalmente e limitare le perdite e, a volte, a garantire qualche guadagno. In realtà, nel mondo del trading non esistono delle vere e proprie strategie, ma dei comportamenti che possono evitare danni irreparabili ai risparmi e al conto in banca. Come? Vai al paragrafo successivo per scoprirlo.

Strategia di trading 1: fare pratica gratuita

La più importante strategia per fare trading in sicurezza è esercitarsi in continuazione con le piattaforme di trading gratuito. Molti software di trading offrono la possibilità di eseguire simulazioni per imparare a negoziare titoli, valute o materie prime. Scegli il tuo asset preferito e inizia a fare trading gratuito per scoprire se questa attività fa per te o meno. All’inizio sbaglierai e commetterai tanti errori, ma, almeno, non avrai perso nulla e avrai acquisito un’esperienza che( si spera) ti consentirà di non sbagliare più.

Strategia di trading2: imparare a leggere i grafici

Assieme alle simulazioni, conviene anche imparare a leggere i grafici sull’andamento dei mercati finanziari. I grafici sono contenuti proprio nelle piattaforme di trading. Queste ultime ti avvisano dell’andamento dei prezzi degli asset su cui hai deciso di puntare. Le informazioni finanziarie offerte dalle piattaforme si chiamano segnali di trading. Sfortunatamente, però, i segnali di trading non bastano, perché i software possono anche sbagliare e offrirti delle previsioni inesatte. Un’ottima strategia per fare trading sicuro è verificare e comparare i segnali di trading con le notizie e le informazioni provenienti dai maggiori quotidiani finanziari. Se le notizie del mondo reale dovessero essere differenti da quelle della tua piattaforma, avrai un importante segnale di trading per agire con prudenza e non rischiare perdite di denaro.

Strategia di trading 3: fare social trading

Erroneamente, si crede che il trading online sia un’attività da fare in solitudine. Ma, in realtà, non è così. Il social trading è la possibilità di replicare le azioni dei trader di successo. Molte piattaforme di trading online, come eToro, offrono l’opportunità di accedere alle informazioni dei guru del trading e di seguirne le orme. Tuttavia, anche nel mondo del social trading possono esserci delle truffe. Il consiglio da seguire è sempre quello di:

· verificare i successi altrui su altre fonti: gruppi Facebook, giornali, siti di finanza stranieri;

· confrontarsi con trader in carne e ossa;

· scambiarsi opinioni ed esperienze.

Strategie trading degli esperti

Le strategie di trading degli esperti riguardano il grado di rischio delle diverse posizioni di trading. Le più usate sono il Daytrading e lo Scalping. Il Daytrading consente di aprire e chiudere posizioni nell’arco di 24 ore. Nello Scalping, invece, le posizioni si aprono e chiudono nel giro di pochi secondi.

Si tratta di strategie che sfruttano le tendenze dei mercati nel breve periodo e per questo molto rischiose e sconsigliate ai non esperti.