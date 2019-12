Alba, Fondazione Mirafiore: annullato l'incontro con Michela Murgia in programma questa sera

L'appuntamento con Michela Murgia (e Chiara Tagliaferri) in calendario stasera alle ore 18:30 è stato annullato per motivi di salute della scrittrice, che a breve comunicherà una nuova data in cui sarà con Chiara Tagliaferri presso il Teatro della Fondazione Mirafiore.

Confermato invece l'incontro di domani domani, domenica 22 dicembre quando, alle ore 18:30, in Teatro tornerà per il suo appuntamento annuale l’amico Aldo Cazzullo, che arriva con un libro fresco di stampa e che sarà accompagnato dalle letture di Paolo Saraceno e dalle note del Maestro Walter Porro.