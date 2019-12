Auguri di Natale nel cortile d'onore dell'antico Vescovado con il Gruppo FAI Giovani Saluzzo

In attesa del Natale, il Gruppo FAI Giovani di Saluzzo invita a scoprire il Cortile d’Onore del Palazzo dei Vescovi di Saluzzo (con accesso da via Maghelona n. 7) per gli auguri di Natale, domenica 22 dicembre dalle 15,30.

Le calde sonorità del violoncello e dei violini delle Sister Arch, terzetto d’archi composto da Eleonora Cavigliasso, Ilaria Bogetti e Samantha Boglio, saranno da accompagnamento musicale al pomeriggio.

Chi parteciperà verrà accolto con vin brûlé, cioccolata calda e confiserie gentilmente offerti dal ristorante "Le Quattro Stagioni d’Italia". Inoltre, sarà possibile accedere al primo piano del Palazzo dei Vescovi per la mostra “Cammini”, dove si trovano esposte le opere di 29 artisti e appassionati che riflettono sulla devozione popolare.

La mostra sarà visitabile durante l’evento in forma gratuita. Nel corso dell’evento sarà possibile effettuare l’iscrizione al FAI al costo di 15 euro anziché 20 euro per tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e di rinnovare alla stessa quota. L’iscrizione è valida per 12 mesi e offre numerose opportunità, tra cui riduzioni nei Musei statali e l’ingresso gratuito ai Beni FAI aperti tutto l’anno.

Il gruppo ringrazia sentitamente: la Diocesi di Saluzzo, Monsignor Cristiano Bono, il Palazzo dei Vescovi, la Dottoressa Sonia Damiano, il Ristorante “Le Quattro Stagioni d’Italia” e Vassallo Fiori.

Per informazioni: saluzzo@faigiovani.fondoambiente.itProfili IG e FB @faigiovanisaluzzo