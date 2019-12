Il Natale a Fossano: arte, sport, musica e… “Il gran ballo” per i giovanissimi

Prosegue anche a Fossano la rassegna di eventi in attesa del Natale.

Oggi, sabato 21 dicembre, e domani, domenica 22 dicembre, proseguiranno gli appuntamenti con la musica, l’arte e i presepi.

Annullato il concerto previsto per domenica 22 dicembre nella Chiesa di Sant’Antonio Abate con l’Orchestra classica della Fondazione Fossano Musica diretta da Julius Kalmar per un problema di salute del direttore d’orchestra Viennese, impossibilitato a raggiungere Fossano. Il concerto sarà recuperato al più presto come promesso dallo stesso direttore Kalmar.

Domani, sabato 21 dicembre alle ore 21, alla chiesa dei Frati Cappuccini è in programma 27° Concerto d’Inverno, tradizionale esibizione del coro CAI Albino Bonavita. Ospiti il coro femminile La Ginestra di Savona e il coro La Cevitou di Monterosso Grana. Ingresso libero.

Domenica 22 dicembre, mercato straordinario in Viale Alpi e negozi aperti; in Piazza 27 Marzo 1861 (ex Piazza delle Uova), dalle ore 14.30, per i più piccoli giri sulla slitta degli Elfi e distribuzione di bevande calde e dolci natalizi; “Arte a Natale” e “Mostra di Presepi” di Elsa Pinta a San Giovanni in Borgo Vecchio e, in Cattedrale, mostra dei presepi e alberi di Natale delle scuole fossanesi.

Domenica 22 dicembre alle ore 21, alla Cattedrale di Fossano ci sarà il concerto Corale in Nativitate Domini con la partecipazione del coro Cappella Musicale della Cattedrale di Fossano, del Coro Ecumenico San Giovanni Battista di Centallo e del Coro Notre-Dame de Lourdes di Cuneo.

Domenica 22 dicembre, ore 21, presso la Sala Brut e Bon di piazza Dompè a Fossano si terrà il “Gran Ballo di Natale” dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni e organizzato dall’educativa Street Life. Ingresso esclusivo con prevendita. Info: 347 319 0679.

Sempre domenica 22 dicembre ci sarà la sesta edizione del Trail del Pescatore. Due i percorsi: passeggiata e corsa libera family da 10 km, competitiva da 18 o 27 km. Info e iscrizioni: www.traildelpescatore.it