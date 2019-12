Segui la stella e scoprirai un Presepe in ogni angolo della Granda

La rappresentazione della Natività è una tradizione fortemente radicata nella nostra Provincia, dove ogni anno, nelle chiese, nei paesi e nelle borgate, vengono allestiti presepi viventi, artistici, storici e meccanici, grazie all’impegno di proloco, associazioni, comuni, parrocchie e privati cittadini

Altre informazioni le trovi su www.presepiingranda.it e www.facebook.com/presepiingranda



Presepi viventi

Sono rievocazioni storiche della Natività e degli antichi mestieri con la partecipazione di numerosi figuranti in costume d’epoca. Le rappresentazioni si svolgono in un’ambientazione resa suggestiva dalle luci delle fiaccole; al centro della scena la capanna con Giuseppe, Maria e Gesù Bambino realmente impersonato da un bimbo di pochi mesi.

Asinelli, caprette, pecorelle con i loro agnellini ed altri animali da cortile completano l’allestimento scenico. La manifestazione solitamente coinvolge tutto il paese, unito con un grande spirito di aggregazione e richiede mesi di preparazione e lavoro da parte dei volontari.

Da visitare insieme ai bambini non solo perché fanno parte della nostra tradizione, ma soprattutto perché permettono di rivivere il vero spirito del Natale.

Si svolgono quasi tutti all’aperto, controlla i riferimenti per verificare date, orari ed eventuali modifiche dei programmi.





A Dogliani ci sarà la 45° Edizione del Presepe Vivente a Dogliani-Castello nelle serate del 23 e 24 dicembre dalle 20.30 con ingresso libero. L'antico Borgo Castello di Dogliani, trasformato nella Betlemme di duemila e più anni fa, si proporrà al visitatore con uno scenario semplice ma coinvolgente, nel quale ben 350 personaggi vestiti con i costumi dell'epoca animeranno i vari locali, trasformati e arredati in botteghe, locande di contadini e ricchi signori.

Passeggiando nelle contrade, illuminate esclusivamente da falò e torce a vento, tra bivacchi di pastori, bancarelle di contadini, battitori di grano, cestai, fabbri, falegnami, pescatori, anziane filatrici, locande e osterie, venditori di tappeti, bazar, il vasaio e il fornaio, il dotto e il censitore, si potranno incontrare Giuseppe e Maria, che sul dorso di un asinello sono in cerca di un riparo.

Info: www.facebook.com/proloco.castello





Ad Alba la parrocchia Madonna della Moretta e il Teatro di tela organizzano la quinta edizione del Presepe vivente. Domenica 22 dicembre, dalle 16 saranno già in funzione gli antichi mestieri, a ricreare un ambiente di paese ispirato alla tradizione contadina delle Langhe. Il presepe animato sarà rappresentato in due distinti momenti: la prima parte si svolgerà nel salone parrocchiale e comprenderà l’Annunciazione e il sogno di Giuseppe. Ci si trasferirà nell’ambiente esterno per la messa in scena della nascita del Bambin Gesù. Saranno coinvolti una cinquantina di volontari, tra bambini e adulti che hanno allestito le scenografie e creato i costumi.





A Farigliano il Presepe vivente dei bambini e dei ragazzi prenderà vita il 24 dicembre dalle ore 21,15 e il centro storico del paese, via Principe Amadeo e via Verdi diventeranno Betlemme. Quest’anno i figuranti, bambini e ragazzi dalla 1ª alla 3ª media, sono una settantina, le location ricreate tredici in un’atmosfera magica. Verranno distribuiti pane e latte caldo, vin brulé e caldarroste. Momento clou della serata si raggiungerà alle 23, quando tutti si raduneranno per la rappresentazione della Natività nella chiesa di Santa Elisabetta e, in seguito, ci si sposterà nella vicina parrocchiale, per la celebrazione della Messa di mezzanotte.





Il Presepe vivente sarà rappresentato anche a Murazzano. Appuntamento martedì 24 dicembre dalle 20 con “Vivi la magia del Santo Natale”; illuminati dalle torce attraversando gli archi di Sant’Anna e percorrendo Via Conte Adami, sarà possibile scoprire le botteghe e gli antichi mestieri fino ad arrivare alla capanna della natività presso la piazzetta della Parrocchia San Lorenzo. Angioletti e musicanti accompagneranno i visitatori con i canti natalizi. Sarà possibile visitare la torre medievale scortati dalle schiave del Re Erode. Alle 23 si celebrerà la Santa Messa in Parrocchia con al termine cioccolata calda e panettone. Info: www.comune.murazzano.cn.it/





Sabato 21 dicembre (dalle 20 alle 23) e domenica 22 dicembre (dalle 17.30 alle 20) a Montaldo Roero ci sarà la 18°ediz. del Presepe vivente nel centro storico del paese, uno dei più vecchi del territorio ed è particolare per la tipica conformazione dell’antico borgo. Alla sola luce delle torce infuocate uomini e animali, da anni, faranno rivivere al turista la magica atmosfera della Festa più bella dell’anno. Oltre 200 figuranti in costume impegnati negli antichi mestieri, distribuzione di focacce, friciule con lardo, frittelle dolci e vin brulé. Organizzato dai gruppi del paese e dal Comune. Info: www.comune.montaldoroero.cn.it e www.facebook.com/turismomontaldoroero





Nel comune di Bra sono previsti due appuntamenti: il 21 e il 22 dicembre l’Ala di corso Garibaldi sarà teatro di un suggestivo Presepe vivente. Sabato la rievocazione avrà luogo dalle 20.30 alle 23.00; domenica dalle ore 17.00 alle 20.00.

Il 26 e il 29 dicembre, dalle 15.30 alle 19 il presepe vivente sarà rappresentato nella frazione Bandito. Scopri di più su: www.turismoinbra.it

Domenica 22 dicembre dalle 17 alle 21 ritornerà a Cervere il presepe vivente durante il quale il tempo si fermerà, immergendo gli spettatori nell’atmosfera che avvolse la Betlemme di oltre duemila anni fa per assistere alla Natività, con un bambino vero a impersonare Gesù. Tantissimi figuranti e una ventina di antichi mestieri ricreeranno “quadri” di vita reale accompagnando i visitatori in un immaginifico viaggio nel tempo. Si potranno ammirare numerose scene di ispirazione biblica e di vita rurale, contadina e artigiana dove si potranno vedere al lavoro il cordaio, l’arrotino, il cestaio, il pescatore... Ci sarà la tradizionale locanda di paese dove la Proloco Amici di Cervere riscalderà i visitatori distribuendo cioccolata calda e vin brulé e altre prelibatezze, il coro degli Alpini allieterà la passeggiata con i suoi canti della tradizione natalizia. A partire dalle 19 distribuzione di polenta e salsiccia per tutti i presenti.

Info: www.facebook.com/comunedicervere

Torna il presepe Vivente di Vottignasco in frazione Tetti Falchi. Ad animare il presepe i figuranti in costume d’epoca affiancati agli antichi “mestieri” della tradizione contadina e artigianale.

Non mancheranno i punti di ristoro allestiti lungo il percorso; sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio, frittelle di mele, pizza, soma d’aj e la Salsiccia Nobile di Vottignasco De.Co e riscaldarsi con bevande calde. La rappresentazione avrà luogo domenica 22 dicembre dalle 15 alle 20. In questa occasione ospiti speciali saranno i 10Piasent e l’organetto di Barberia.

Scopri di più su: www.facebook.com/prolocoVottignasco





Domenica 22 dicembre, dalle 19, l’antica borgata formata dalle “meire” (baite) di Pian Croesio, costruita non a caso in una conca, al riparo dai venti e dal freddo, grazie alla volontà e alla passione di un gruppo di oltre 70 volontari, insieme ai gestori della stazione di Pian Munè di Paesana riprenderà vita, illuminata dalle fiaccole, “riscaldata” dai bracieri colmi di tizzoni ardenti, colorata da decine e decine di figuranti e antichi mestieri e animata dalla musica soffusa e dai canti tradizionali, l’ormai tradizionale Presepe Vivente.

Una serata unica e suggestiva per quanti vorranno visitarla rigorosamente a piedi su itinerario innevato percorribile in circa 60/90 minuti in perfetta autonomia lungo tracciato segnalato e battuto dal gatto delle nevi con possibilità noleggiare di un paio di ciaspole direttamente a Pian Munè. Per raggiungere il presepe sono richiesti un abbigliamento da trekking invernale ed una torcia per la camminata. I due rifugi, l’uno a valle e l’altro a monte della seggiovia biposto, saranno a disposizione con i loro menù tipici per chi volesse cenare, ma è consigliabile prenotare.

Info: www.pianmune.it/ e www.facebook.com/PianMune





Martedì 24 dicembre nel centro storico di Sanfront torna a riproporsi il Presepe vivente e, a partire dalle 21.30 circa, sarà possibile prendere parte alla sacra rappresentazione, il cui ingresso avviene dall’estremità dei portici di Via Mazzini dal lato verso l’ala mercatale. Il percorso poi si snoderà lungo la stessa Via Mazzini, proseguirà poi nelle altre strade del centro storico cittadino, raggiungendo Piazza XXIV Maggio, dove si troveranno alcune delle postazioni dei figuranti. Il tutto si conclude poi nella Piazza Ferrero antistante la chiesa parrocchiale, dove è stata collocata la capanna e dove troveranno posto Gesù bambino, la Madonna e San Giuseppe. Antichi mestieri, musiche, canti natalizi, figuranti ed animali faranno da cornice al contesto del centro storico modellato come la Betlemme dei tempi della nascita di Gesù.

Verso la mezzanotte si entrerà nella chiesa parrocchiale di San Martino per partecipare alla Santa Messa solenne della notte di Natale. Info: www.comune.sanfront.cn.it





Martedì 24 dicembre, alle 21 ad Occa, frazione di Envie ci sarà il Presepe vivente, nella suggestiva ambientazione di Piazza Santa Maria dove le scene e gli allestimenti accompagneranno i presenti fino al momento della natività, in un viaggio che parte da S. Giovanni Battista. La colonna sonora dell’evento sarà curata dalla cantoria parrocchiale che si esibirà rigorosamente dal vivo. La piazza si animerà con personaggi e mestieri, si potranno consumare bevande calde, caldarroste ed altre leccornie. Concluderà tutto la celebrazione della Santa Messa di mezzanotte.



A Piasco il Presepe vivente verrà allestito il 24 dicembre con inizio alle 22.30 sul sagrato della Chiesa e piazza Martiri della Liberazione. Ci saranno i posti a sedere dove si potrà assistere a tutte le scene della rappresentazione con più di 60 i personaggi per complessive sette scene. Un coro di voci bianche canterà brani natalizi tra una scena e l’altra. Ci saranno degli animali, due recinti sul sagrato della Chiesa.

A Sampeyre il Presepe vivente andrà in scena giovedì 26 e domenica 29 dicembre dalle 17 alle 23 mentre la Rivisitazione del cammino di Giuseppe e Maria si svolgerà alle 19 di ciascun giorno, partendo da via Vittorio Emanuele, proseguendo per la piazza e via Roma per giungere alla stalla della Natività. La rappresentazione avrà luogo nel centro storico di via Roma, piazza della Vittoria e via Vittorio Emanuele, illuminate dai bagliori rossastri dei fuochi di legna che faranno splendere le mura antiche di case, cantine e fienili. Erode il Grande, soldati romani, nella loro tradizionale divisa, le regali figure di Melchiorre, Baldassare e Gaspare, i Re Magi venuti dall’Oriente seguendo una stella, saranno alcune delle tante figure rappresentate dalla gente del paese. Si potrà avvertire il passo ritmato dei soldati e captare il suono vagante delle zampogne e imbattersi in un gregge di pecore al pascolo. Durante il percorso per arrivare alla stalla della Natività si potranno fare assaggi di caldarroste, vin brulè, cioccolata calda e frittelle. Info: www.facebook.com/comunedisampeyre

Martedì 24 dicembre ci sarà il Presepe Vivente ad Acceglio con partenza ore 21.45 dal centro abitato del paese dal bivio per la strada di Frazione Chialvetta; il corteo si snoderà tra le case del concentrico di Borgo Villa, fino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale per la Santa messa di Natale prevista per le 20.45. Ingresso gratuito. Info: www.comune.acceglio.cn.it nella sezione eventi.



Martedì 24 dicembre, sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio 2020, a partire dalle ore 21.00, a Valgrana si svolgerà la 12° edizione del Presepe Vivente.

Servizio navetta gratuito in tutte le tre serate con partenza in Piazza del Peso di Caraglio a partire dalle ore 20.30 fino all’una. Info: www.comune.valgrana.cn.it



Il presepe vivente, che torna ogni due anni a popolare il borgo in collina di San Michele di Cervasca, verrà messo in scena da oltre 150 figuranti nelle serate di lunedì 23 e venerdì 27 dicembre dalle 20.30 alla mezzanotte. Entrata libera, servizio navetta.

Info: www.comune.cervasca.cn.it/

Crava, frazione di Rocca de’ Baldi si prepara al Presepe vivente con le rappresentazioni degli antichi mestieri. I 300 figuranti saranno impegnati a comporre un grande presepe a cielo aperto e il percorso porterà alla scoperta di angoli e piccoli cortili immersi in un’atmosfera ricca e suggestiva che riporta indietro nel tempo sino a duemila anni fa, dove si potrà scorgere un Giuseppe disperato che cerca riparo alla sua sposa Maria. Affaticata e dolorante, finalmente troverà riposo nella capanna sulla piazza della chiesa e lì darà alla luce il piccolo Bambin Gesù che, al canto degli angioletti, dormirà tranquillo nella sua culla. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è la sera del 24 dicembre dalle 21 alle 24 e per il pomeriggio del 26 dicembre dalle 15 alle 18 (in caso di maltempo la manifestazione del 26 dicembre si terrà domenica 29 dalle 15 alle 18).

Info: www.comune.roccadebaldi.cn.it

Il Natale in Contrada di Peveragno, rassegna di carattere culturale, storico ed etnografico, ormai nota sul territorio cuneese, quest’anno si svolgerà il 24, dalle 20 e il 26 dicembre, dalle 19. Come gli scorsi anni, il Centro Storico di Peveragno, Ricetto che risale al XIV secolo, si trasformerà in un Presepio estemporaneo di svariati mestieri animati, che per la circostanza rispolvereranno le attrezzature da lavoro ed i costumi di un tempo; saranno circa 400 i figuranti che daranno vita ai vecchi mestieri. In più punti il percorso della Natività offrirà degustazioni di prodotti tipici locali.

La serata di Santo Stefano, 26 dicembre, sarà impreziosita ed illuminata dalle luci magiche dei fuochi d’artificio che inizieranno alle 22. Sono previsti lungo il percorso diversi punti di degustazione: salsiccia, polenta, vino e vin brulè, tisane, patate e ajè, minestrone di trippa, cioccolata calda, zuccherini, bruschette, goffri e dolciumi, da assaggiare ascoltando le nenie e i canti natalizi eseguiti da cantori itineranti. L’ingresso costa 8 euro, (gratuito per i bambini sotto gli 8 anni), nel biglietto sono compresi 8 tagliandi per le degustazioni.

Info: www.comune.peveragno.cn.it/natale-in-contrada-2/ e www.facebook.com/prolocopeveragno

Nei giorni 24 e 26 dicembre e 5 gennaio, a Prea, nel comune di Roccaforte Mondovì è in programma lo storico presepe vivente con rassegna di antichi mestieri dalle 20.30, per lasciarsi trasportare in un’atmosfera Natalizia fatta di tradizione, storia e profumi di un tempo.

I figuranti sono 250 ed è un autentico presepe nel presepe, dove i protagonisti sono gli abitanti della borgata con le loro tradizioni, i loro mestieri e la loro lingua. Un presepe che parla l’antica lingua del kyè e propone la cultura occitana dell’alta valle Ellero, conservata con tenacia ed orgoglio attraverso i secoli. Ad animare la serata ci penseranno gli “Artusin” con le loro divertenti danze occitane ed i “confratelli della trippa” che distribuiranno le famose “rustie” della tradizione locale. Lungo il percorso saranno inoltre distribuite degustazioni a base di polenta, mondaj, pane appena sfornato, frittelle di mele e caffè. I visitatori, infine, potranno parcheggiare le autovetture lungo la provinciale da Norea ed utilizzare la navetta che farà servizio di trasporto gratuito.

Info: www.facebook.com/circoloacliamicidiprea/

Nel comune di Frabosa Sottana nei giorni 24, 29 dicembre e 5 gennaio, dalle 20.30 alle 23.30, si ripete ogni anno nella frazione di Pianvignale il Presepe Vivente con rassegna degli antichi mestieri, una delle manifestazioni più suggestive dell'inverno e importante punto di incontro tra il turismo della neve e la popolazione locale. La rappresentazione è ambientata in una meravigliosa collina panoramica ed offre una sensazione di intimità, con un’atmosfera tipicamente natalizia con i costumi orientali, i mestieri di un tempo, i bracieri e le musiche di sottofondo. Ci saranno gli zampognari, e nella serata della vigilia dell’Epifania i Re Magi a cavallo. Nelle diverse postazioni si potranno gustare fragranti prelibatezze: pane appena sfornato, polenta con burro o miele, zuppa di legumi, frittelle di mele, crepes dolci, marmellate, cioccolata calda, tisane a base di frutta e vin brulè. Nelle tre serate del Presepe Vivente sarà attivo il servizio gratuito di navetta, dal bivio di Pianvignale oppure dai Gosi in caso di maltempo.

Info: www.facebook.com/PresepeViventePianvignale/

A Torre Mondovì il 24 dicembre, a partire dalle ore 21, nella storica via “Della Battagliera” avrà luogo la prima serata del Presepe vivente. In attesa della Santa Messa delle ore 23 si potrà ammirare la rievocazione degli antichi mestieri ed ascoltare le musiche occitane dei Descarpentats.

Il 27 dicembre, alle ore 20,30, presso la Chiesa Parrocchiale, avrà luogo il concerto della Corale Due Torri di Monica Tarditi. Dalle ore 21 ci si potrà immergere nella seconda serata del Presepe Vivente, animata dalle note dei Balacanta. Alle ore 19 sarà possibile cenare su prenotazione, con polenta e sughi vari, presso il Circolo Comunale. Info: www.facebook.com/ProlocoTorreMondovi

La magica serata “Aspettando Natale” andrà in scena a Cigliè, sabato 21 dicembre. L’evento si aprirà alle ore 20, con “Alla ricerca della capanna di Gesù Bambino” per le vie del paese. Alle 21, ci si sposterà nella parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, per il concerto di Natale a cura del “Trio d’arpa” ad ingresso libero. Al termine della serata, la Proloco di Cigliè distribuirà a tutti i partecipanti cioccolata calda, vin brulè, panettone e pandoro. In caso di maltempo la serata sarà annullata.

Info: www.comune.ciglie.cn.it





A Bagnasco anche quest’anno, la sera dei giorni 24, 26 e 28 dicembre, le luci pubbliche di via Basteris e delle piazze S. Margherita e S. Antonio si spegneranno per lasciare spazio al calore di torce e bracieri. Quasi 200 i figuranti del Presepe vivente animeranno osterie, locande, mercati, suggestive ambientazioni tra oasi e pastori, musici, pittori, panettieri, artigiani, mulini, e tanto altro ancora.

Un evento reso ancor più prezioso ed unico dalla rappresentazione dal vivo; Maria e Giuseppe riproporranno i momenti salienti che porteranno alla nascita di Gesù bambino: dall’annunciazione alla visita di Maria ad Elisabetta, il sogno di Giuseppe, il censimento, l’annuncio ai pastori, la natività. Per finire il viaggio dei Re Magi, dalla visita a Re Erode al loro arrivo alla capanna e alla consegna dei doni. Durante il percorso sarà possibile degustare piccoli stuzzichini e/o bevande prodotte al momento nelle varie osterie e locande. Apertura porte ore 19.30, inizio rappresentazione narrata e recitata ore 21.00 da piazza S. Antonio. Per poter apprezzare pienamente è bene osservare l’orario di inizio. Info: www.presepedibagnasco.it







Presepi diffusi

Sono originali rappresentazioni della Natività all’aperto, nei boschi, nei parchi e nelle colline.

Da visitare perché uniscono la magia del Natale alla camminata all’aperto che permette di scoprire piccoli e grandi presepi.



Dall’8 dicembre al 6 gennaio a Pocapaglia si può fare l’escursione sul Sentiero dei presepi spontanei tra le Rocche, una suggestiva opportunità per una passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli. Il percorso è un sentiero escursionistico a tutti gli effetti per cui sono consigliati scarponcini e abbigliamento adeguati.



A Vergne, frazione divisa tra i comuni di Narzole e Barolo, nelle vie del paese, dal 15/12 al 12/01, torna la tradizionale esposizione di presepi di vario tipo.

Quella di quest'anno è la 24^ edizione e tutti i presepi, come di consueto, sono realizzati, con qualsiasi materiale, dagli abitanti della frazione, da artisti, da allievi delle scuole, da gruppi di amici, amanti ed appassionati del Presepe. La mostra, a cielo aperto, è visitabile sia di giorno che di notte e con qualsiasi tempo.



A Mango, durante tutto il periodo natalizio, il paese sarà illuminato a festa con il Presepe di Luce, un percorso che unisce le varie località di Mango alla capanna della Natività, che viene collocata sulla collina dei Luis da svariati anni. Una magia di luci e colori che, con le sue figure, ricrea la storia della Natività con i tanti personaggi che rappresentano la vita al tempo della nascita di Gesù.



A Torrette, frazione di Casteldelfino, sono molte le famiglie che allestiscono il presepe nella borgata. C’è anche il presepio diffuso (lungo la borgata) fatto di statue scolpite da barba Brisiu con la motosega. Tutte rigorosamente in cembro o Elvou in occitano.

A Macra presepi artigianali sono stati allestiti nei vecchi forni del pane, nella borgata Camoglieres a cura dell’Associazione Escarton. Visitabili tutti i giorni dal 9 novembre al 30 gennaio.



Fino al 30 gennaio a Roccasparvera è riallestito il presepe diffuso composto da sculture lignee intagliate da Barba Brisiu e raffiguranti la natività e scene campestri sparse per il paese: dal caldarrostaio all'oste, dal pastore al flautista.

L'esposizione è visitabile tutti i giorni e a qualsiasi ora con partenza dalla centrale piazza Quattro Martiri dove si può trovare la mappa per raggiungere tutti gli altri siti.

A Villafalletto, in via Ruderi del Castello, dall‘8/12 al 12/01 è sempre visitabile, non illuminato il Presepe Gigante nel parco del Maira.

Fino al 12 gennaio, nel parco dell'ex convento dei Cappuccini di Busca si può visitare “Andiamo al Presepio” con personaggi in legno ad altezza naturale. L'ex convento dei Cappuccini si trova in Viale Monsignore Ossola 1. Info: www.ass-ingenium.com

Fino al 6 gennaio ad Ormea sarà possibile visitare i piccoli presepi di Chionea. Arrivando in paese, dalle prime case, alle ultime dei "Tetti Soprani" ed ancora, dalla Chiesa alle "Tre Fontane" un suggestivo ed originale percorso alla scoperta di numerosi presepi.

Per i grandi ma anche per i più piccini, una piccola immersione nell'atmosfera natalizia percorrendo le strade di Chionea, una delle frazioni di Ormea.



A Priola, nel Borgo di Pianchiosso, fino al 5 gennaio ci sarà una mostra di presepi allestiti lungo le vie della Borgata. Passeggiando tra le vie della caratteristica borgata, si potranno ammirare i presepi più variegati, creati da grandi e piccini, con materiali di riciclo: nessuna indicazione in merito ma...spazio libero alla fantasia.







Mostre, presepi artistici e meccanici

Ecco alcuni allestimenti con rappresentazione della Natività nei vari paesi e città della provincia.

Da visitare perché sono riproduzioni particolareggiate di paesaggi, borghi, case, mestieri che rappresentano spesso il paese dove sono stati allestiti. Da sempre affascinano grandi e soprattutto i bambini. Osservandoli si intuisce la maestria e l’impegno con cui sono stati creati, utilizzando spesso materiale di recupero; alcuni sono opere d’arte con statuine antiche e preziose e altri ancora sono rivisitazioni della Natività in chiave moderna.

Non mancano le mostre e i concorsi per chi costruisce il Presepe più bello e più originale.

Per date e orari consulta www.presepiingranda.it



Ad Alba è stata allestita la Mostra Nazionale di Presepi presso la Chiesa di San Giuseppe che sarà visitabile tutti i giorni dalle 14.30 alle 18.30. La visita può essere anche l’occasione per effettuare la salita sul campanile della chiesa.

A Beinette, presso la Confraternita di Santa Croce, in via Roma 8, ci sarà la mostra “Presepi in Crusà” dal 21/12 al 6/01.

A Bene Vagienna, nella Frazione Podio, si può visitare un Presepe meccanico artistico nella Chiesa di Maria Vergine, dal 8/12 al 12/01. Nel paese è stato allestito il grande presepe storico dall’associazione Amici di Bene, nell’ex chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi.

Nel santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo è stata allestita la mostra Presepi in Monserrato, visitabile dal 14/12 al 6/01.

A Boves nell’Auditorium Don Luciano, ex Santa Croce, via Roma, dall‘8/12 al 6/01 ci sarà “Presepi in Santa Croce”; nella Frazione Fontanelle è visitabile il “Presepe d’la Capela”, nella Chiesa di San Lorenzo Martire, via San Lorenzo 36, dal 21/12 al 6/01.

Sempre a Boves, nella frazione San Giacomo si può visitare il Presepe artistico meccanico presso le Ex scuole, in piazza A. Filippi, dal 22/12 al 6/01.

A Bra, nella Chiesa di Santa Croce, via Umberto 1, dall’8-15/12 e dal 22/12 al 06/01 da non perdere il Presepio Meccanico Storico. Nella frazione Bandito, a Villa Moffa, Don Cremaschi 10 è visitabile il Presepe in movimento dal 25/12 al 6/01.

Nel vallone di Gilba di Brossasco, a borgata Lantermino, suggestivo allestimento di presepi con antichi mestieri, visitabili domenica 22 dicembre, il 26, 29 dicembre, mercoledì 1, domenica 5 e lunedì 6 gennaio, al pomeriggio dalle 13,30 alle 18.

A Busca, nella Parrocchia M.V. Assunta, Piazza Don Fino, dal 15/12 al 31/01, è visitabile il Presepe artistico meccanico, mentre nella Frazione San Chiaffredo, in piazza Don Demaria, è allestito il Presepe artistico artigianale dal 14/12 al 31/01.

A Cavallermaggiore, nel salone San Michele, in piazza Vittorio Emanuele II, dal 21/12 al 6/01, da non perdere il Presepe storico meccanico, giunto alla quarantatreesima edizione e realizzato su una superficie di oltre 300 mq. Costituito da varie ambientazioni e da alcune statue che risalgono al 1700 e hanno la particolarità di avere gli occhi in vetro e di essere scolpite nel legno con grande maestria ed accuratezza. Ogni anno il presepio subisce notevoli modifiche, grazie al lavoro di numerosi volontari, variando parti della medesima struttura e creando così spazi per l’inserimento di nuove case, statue in movimento, nuovi effetti luminosi e scenici, il tutto per renderlo sempre originale e rinnovato.

Anche quest’anno Ezio Calvo (referente degli Amici di San Carlo) e Luciana hanno allestito il Presepe nella Chiesina di San Carlo a Ceva. Sarà visitabile tutte le mattine dalle ore 10 alle ore 12 fino al 27 dicembre.

A Cuneo, nel Palazzo Samone, in via Amedeo Rossi 4, è stata allestita la mostra “50 Presepi artistici” visitabile dal 22/12 al 6/01; nel Duomo, in via Roma, da vedere il Presepio montanaro e nel salone parrocchiale in via B. Fenoglio 47, il Presepe artistico-meccanico della Chiesa San Paolo.

Nel salone parrocchiale, via Umberto I 12 a Diano d’Alba, dal 22/12 al 06/01 si può visitare il Presepe di Diano e nella frazione Ricca S. Rocco Cherasca “Presepi in mostra” nel salone parrocchiale (asilo), piazza della Chiesa 1, che verrà inaugurato il 24/12 notte e sarà aperto dal 26/12 al 7/01.

Ad Entracque gli Amici del Presepe hanno creato un allestimento della Natività visitabile dal 21/12 al 6/01. Info: www.facebook.com/presepio.meccanico.entracque

A Farigliano l’associazione Aquilone onlus presenta la Mostra “I Presepi nel mondo”, in via Torino 4, rappresentazioni della Natività che provengono da ogni parte del mondo.

A Demonte il 22 dicembre nel Salone Comunale aprirà la mostra dei “Presepi di ieri e di oggi” che sarà visitabile fino al 6 gennaio.

A Garessio è stata organizzata una mostra concorso di presepi, visitabile fino al 6 gennaio presso la Chiesa di San Rocco.

A Isasca, in Piazza del Municipio, dal 22/12 al 31/01 è possibile visitare il Presepe artistico-meccanico con narrazione.

A Monasterolo di Savigliano, nel Castello, palazzo Comunale è stata allestita la mostra “Presepi nel Castello” fino al 6 gennaio. Nelle splendide sale fresche di recente restauro del castello dei Conti Solaro una mostra presepi di ogni tipo e fattura. In collaborazione con le scuole dell'infanzia e primaria.

A Paesana, nella Confraternita Santa Croce, in via Pratoguglielmo è visitabile fino al 31 gennaio il Presepe tradizionale

A Pagno, presso l’Ala vecchia, tettoia mercatale in Via Roma 9 la Mostra di presepi è stata allestita in una cornice pittoresca, dove ogni partecipante ha interpretato il presepe a modo suo, con ambientazioni diverse e con l'utilizzo di diversi materiali. Sarà visitabile fino al 12 gennaio.

Nella Confraternita Crusà, via Roma 5, a Pianfei dal 15/12al 6/01 è visitabile il Presepe meccanico in Crusà, frutto di mesi di lavoro. Realizzato all'interno della stessa copre una superficie di circa 80 metri quadri. Sviluppato in profondità con piani sovrapposti dà spazio ad una cascata e ad un paesaggio colorato e simpatico nelle ore notturne. Sono sempre di effetto le ambientazioni dove traspare gusto e attenzione per i particolari: dalla farina pronta con l'uovo per essere impastata, alla tavola imbandita dell'osteria, ai panni da lavare, ai prodotti della terra appena raccolti dai campi o portati già al mercato. L'acqua che sempre affascina i bambini si sente scorrere e cantare in ogni angolo con fontane e ruscelli. Il gioco di luci alterna il giorno alla notte invitando ora l'occhio ad ammirare i particolari, ora ad alzare lo sguardo verso il paese o a contare i fuochi qui e là allestiti.

A Racconigi sono presenti due allestimenti: nella Chiesa SS. Annunziata, via San Domenico, vi è il Presepe tradizionale e nella Chiesa del Gesù, piazza del Gesù, quello tradizionale meccanico.

A Rossana, nell’Ala comunale, via Mazzini, si trova il Presepe nel bosco dei funghi e, nella frazione Molino della Valle, il Presepe del Molino, tutti i giorni dal 21/12 al 12/01, sempre visitabile

A Sampeyre è stato allestito il Presepe meccanico artistico in Piazza della Vittoria, nella Chiesa dei SS Pietro e Paolo da vedere dal 22/12 al 2/02.

A Sanfront sono due i presepi visitabili al pubblico sino a domenica 12 gennaio. Grazie all’impegno dei volontari, infatti, è stato riproposto anche quest’anno il presepe meccanico all’interno della chiesa parrocchiale di San Martino che vanta una storia di oltre mezzo secolo, con decine di pezzi e movimenti meccanici. Viene anche riprodotta la borgata a monte di Sanfront dei Persuai. Diverse case sono costruite in pietra con rifiniture molto dettagliate. Anche a Robella, popolosa frazione del paese che si ritrova risalendo la provinciale della Valle Po, si può visitare il presepe allestito nella chiesa di San Rocco, a pochi passi dalla Parrocchia.

Nelle ex Confraternita San Giovanni, via Torino 3, a Savigliano è possibile ammirare

dal 22/12 al 6/01, l’allestimento Mondopresepe in Sangiu.

Nella Parrocchia S. Bernardo a Tarantasca, in via Bellino 3, c’è il Presepe meccanico

dal 25/12 al 02/02 e, nei giorni 21 e 22 dicembre, presso l’oratorio del paese verrà allestita l’esposizione di presepi artigianali realizzati da adulti e bambini.

Il Presepe della Val Maira si trova nella Frazione Tetti di Dronero, nel salone parrocchiale, via Moschieres, visitabile dal 25/12 al 6/01, tutti i giorni.

A Valdieri, nella Confraternita S. Croce, piazza San Martino, c’è un Presepe in movimento che si può ammirare dal 21/12 al 6/01.

Nel Santuario Beato Valfrè di Verduno, dal 8/12 al 12/01, è stato allestito il Presepe del viaggiatore.

A Vernante, nel vicolo Molino Sottano, si può visitare il Presepe meccanico dal 24/12 al 6/01.

A Villanova Mondovì, nella suggestiva location della Grotta dei Dossi torna la mostra concorso “Presepi in Grotta” giunta alla ventesima edizione con moltissimi espositori venuti anche da fuori regione. L’apertura della mostra avverrà il 22 dicembre e proseguirà dal 25 dicembre al 6 gennaio e, solo di domenica, fino al 26 gennaio.

A Villanova Solaro, da vedere il Presepe meccanico artistico nel salone di via Parrocchiale, dal 22/12 al 6/01.

A Villar San Costanzo è stato allestito il Presepe artistico meccanico in Cripta nella Chiesa Parrocchiale S. Pietro in Vincoli, via Don Brarda.