Felici e veloci

Felici e Veloci le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: oggi prepariamo i pera stick

Bisognosi di coccole a fine giornata? Bastano 5 minuti per creare i PeraStick, il mix stragoloso di Pera Santa Maria e cioccolato con il tocco esotico del cocco rap

Trasformare una pera in una dolce coccola del super #relax, restando in forma… si può! Ecco i PeraStick. i bastoncini dal piacere fondente che mixano i minerali della pera agli antiossidanti del cioccolato. Tratta dal ricettario inSUPERabile di Fata Zucchina con la pera dell’Emilia Romagna IGP nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna (mantenere carattere più piccolo). https://www.youtube.com/watch?v=oxbrKEgLnoo INGREDIENTI Tempo di preparazione: 5 minuti (+ 10 di riposo in frigorifero) Ingredienti per 4 persone 400 g di pera Santa Maria 120 g di cioccolato fondente 75% Cocco rapè q.b. PREPARAZIONE

Lavate bene le pere mantenendo la buccia e tagliatele a bastoncini. Sciogliete il cioccolato a bagnomaria. Ricoprite i bastoncini di pera con il cioccolato fuso. Cospargeteli di cocco rapè e lasciateli raffreddare in frigo per 10 minuti.

IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Tre ingredienti per una SUPER COCCOLA di fine giornata davvero equilibrata! La pera è un pool di sali minerali, mentre il cioccolato fondente è una delle fonti più generose di flavonoidi, potenti antiossidanti vegetali che combattono l’invecchiamento delle cellule e proteggono il nostro cuore. La sublimazione dell’effetto rilassante di questo “dolcetto della buonanotte” sta nel cocco rapè (in quantità minima in quanto molto calorico), ricco di potassio e ferro.

