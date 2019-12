Perosino (Forza Italia) firma per il referendum contro il taglio dei parlamentari

Il referendum sul taglio dei parlamentari ha raggiunto al Senato le 64 firme necessarie per poter essere indetto. Tra i 41 firmatari di Forza Italia (il partito che ha dato il maggior contributo) anche il senatore e sindaco di Priocca d’Alba, Marco Perosino.

Gli abbiamo chiesto il perché della firma e se davvero si andrà a referendum dopo un voto quasi unanime dei gruppi parlamentari che avevano voluto la riduzione del 36% della rappresentanza parlamentare.

“A mia sensazione – afferma Perosino - non c'è più nessuno che sia favorevole alla riduzione, però non si può dire. Sicuramente – aggiunge - il referendum è in salita, ma possono succedere ancora tante cose. La riduzione toglie rappresentanza a intere province e, in virtù della forza dei numeri, resteranno privilegiate le grandi città”.

Una considerazione che nessuno dei parlamentari della Granda ha valutato con cognizione di causa privilegiando la disciplina di partito che imponeva di adeguarsi ai diktat dei 5 Stelle. Una provincia di frontiera qual è Cuneo rischia di restare priva di rappresentanti, quasi certamente a Palazzo Madama, e con buone probabilità anche a Montecitorio. Già oggi, con i criteri che presiedono alla formazione delle liste, deputati e senatori devono rispondere più ai leader dei rispettivi partiti che alle esigenze del territorio. Se la norma entrerà in vigore i cittadini saranno doppiamente beffati.

“Sprechi a Roma ce ne sono a iosa. Si può risparmiare su tutto – considera il senatore albese - ma il sistema genera perdita di responsabilità e menefreghismo. Parte dell'opinione pubblica è portata a pensare che la riduzione di deputati e senatori comporti risparmio e miglioramento del sistema. Gli sprechi nella gestione pubblica sono enormi. Tuttavia – argomenta Perosino - la rappresentanza delle aree marginali è necessaria e utile. Se riuscissimo a far funzionare bene il sistema attuale potremmo avere sia risparmi che adeguata rappresentanza. Perciò – invita il senatore forzista - parliamone, senza timore dell'onda più oltranzista e forcaiola dei media e dei social”.

Tra i 64 firmatari non compaiono i nomi degli altri due senatori cuneesi, il leghista Giorgio Bergesio, e l’esponente Pd Mino Taricco.