Consegnati agli studenti delle Primarie e Secondarie fossanesi “Fidelitas Insignia”, la storia di Fossano

È stato consegnato a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Fossano il volume “Fidelitas Insignia – In segno di Fedeltà – Storia di Fossano”, volume che ripercorre la storia della Città degli Acaja dalle origini al secondo dopoguerra.

Il volume è stato scritto a quattro mani dall’assessore alla Cultura Ivana Tolardo e dall’archivista storico Luca Bedino con il contributo del bando “Luoghi della Cultura” della Compagnia di San Paolo.

“Questo volume è la testimonianza delle radici, del senso di fossanesità e crea senso di appartenenza – ha detto l’assessore Tolardo -. È importante partire dalle origini della città”.

Il libro è stato scritto per i giovani a 54 anni dall’ultima pubblicazione dedicata ai ragazzi in città. La storia è stata dunque limitata agli elementi fondamentali, ma è in ogni caso esauriente. Inoltre il libro è strettamente connesso con il blog dell’archivio storico “Historia Foxani” che offre continui spunti di approfondimento sugli aspetti meno noti della storia della città.

Strutturato in 4 capitoli, parte dalla nascita di Fossano e arriva alla Liberazione del secondo dopoguerra.

“Ho percepito la vicinanza dell’amministrazione per la prima volta – ha detto Luca Bedino -. Questo atteggiamento rincuora un dipendente comunale, è motivante. Abbiamo inserito documenti originali dell’epoca per una grafica accattivante”.

Il libro è destinato agli studenti delle scuole, ma sarà consegnato a quanti ne faranno richiesta in Comune: “Vorremmo che entrasse in tutte le famiglie di Fossano – ha infatti detto il sindaco di Fossano Dario Tallone – Ringrazio gli autori e i grafici che hanno fatto un lavoro enorme oltre alla Cassa di Risparmio di Fossano. in questo libro ci sono molti particolari che, penso, molti ignorano”