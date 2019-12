Sant'Anna di Valdieri: ultimi appuntamento sotto l'Asta del 2019

Il 2019 a Sant’Anna di Valdieri si chiude con due Appuntamenti sotto l'Asta. Domenica 22 dicembre, alle ore 17, sarà presentato in prima assoluta A dorso di mulo, cortometraggio realizzato nell’ambito del concorso “Il clima cambia, cambiamo anche noi!” promosso dalle Aree Protette Alpi Marittime con il cofinanziamento del progetto Alcotra CClimaTT (Cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero).

Il filmato (30 min.) è a cura della videomaker Elena Gagliano da un’idea di Paolo e Marco Giraudo, gestori del rifugio Morelli Buzzi, in valle Gesso, e tra i vincitori del concorso. Le immagini documentano l’esperimento pilota, condotto nell’estate 2019, durante il quale i trasporti al rifugio del Cai di Cuneo sono stati fatti con i muli in alternativa al più inquinante e impattante elicottero.

L’iniziativa si è rivelata efficace per sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici e ha contribuito a migliorare la gestione e i servizi offerti ai 2350 metri della struttura distante circa tre ore di cammino dall’ultimo parcheggio. Al termine della proiezione si svolgerà un confronto sui temi del filmato: cambiamenti climatici, azioni, rapporto uomo-natura.

La serata, per chi vorrà, proseguirà con una cena “a sei mani” presso la Locanda alpina Balma Meris con piatti cucinati dagli chef della Locanda, del rifugio Morelli e dell’Osteria dell’Arco di Alba.

Prenotazione: tel.: 371 3565914.

L’ultimo evento di Appuntamenti sotto l’Asta è giovedì 26 dicembre, alle ore 17.30, con Linda Cottino, autrice di “Nina devi tornare al Viso”, e con Irene Borgna che dialogherà con la collega scrittrice sulla vita e l’impresa di Alessandra “Nina” Boarelli.

Nata a Torino nel 1838, è stata la prima donna a raggiungere la cima del Monviso, quando l’alpinismo era un gioco per soli maschi. Per un soffio non ha battuto sul tempo la spedizione vittoriosa di Quintino Sella e compagni. Linda Cottino nel suo libro (Fusta editore) fa luce sulla vita, sulla personalità della protagonista e sull’ambiente culturale in cui Nina matura la decisione di conquistare la montagna che la affascina fin da bambina.

La sua storia, ricostruita con delicatezza e partecipazione, ricucendo con la fantasia i vuoti lasciati dai documenti d’archivio, è uno spaccato dell’alpinismo femminile nell’Ottocento e di come la donna abbia svolto un ruolo troppo spesso nascosto - per non dire negato - ma fondamentale nell’evoluzione di questa disciplina. Una storia di montagna e di coraggio perfetta per Sant’Anna, il borgo che sopravvive grazie alle sei donne che gestiscono tutte le sue attività turistiche e di servizi.

Le due serate sono a ingresso libero ed entrambe presso la Casaalpina.