Alberto Cirio a Monchiero davanti al ponte crollato: "Senza infrastrutture non ci può essere né sviluppo né sicurezza per la nostra gente"

"Questa mattina a Monchiero davanti al ponte crollato 10 anni fa e per cui finalmente siamo riusciti a sbloccare i fondi fermi da tempo a Roma: senza infrastrutture non ci può essere né sviluppo né sicurezza per la nostra gente".

Commenta così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sulla propria pagina Facebook, allegando due fotografie che lo ritraggono con il presidente della Provincia Federico Borgna e alcuni sindaci del Cuneese proprio a Monchiero.

Le autorità degli enti locali "dopo una lunga battaglia insieme, riceveranno dal governo i 45 milioni di euro che servono a mettere in sicurezza e ricostruire i ponti di Borgo San Dalmazzo, Cardè, Clavesana, Cuneo, Monchiero, Montaldo Roero, Neive e Pollenzo", prosegue Cirio.

I fondi messi a disposizione per la nostra provincia dal Decreto Ponti ammontano a un totale di 45,3 milioni di euro: 20 per le messe in sicurezza sopracitate e 25 per la costruzione di tre nuove strutture.