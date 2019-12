Agricoltura, ministro Dadone: "Ok Cdm a delibera, 63milioni a imprese colpite da maltempo"

"Esprimo la mia soddisfazione per il via libera, da parte del Cdm odierno, alla delibera che assegna oltre 63 milioni di euro sottoforma di finanziamento agevolato alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi negli anni 2013-2018". Lo afferma il ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, in una nota:

"Le risorse, relative al'annualità 2019, fanno capo alla legge di Stabilità 2016 e, nel dettaglio, al Piemonte vanno circa 16 milioni dieuro per i violenti fenomeni meteorologici occorsi tra il 2013 e il 2016 in varie province della mia regione".

"Siamo di fronte a un altro segnale tangibile di attenzione da parte del Governo nei riguardi dei nostri territori. Un sostegno importante - conclude Dadone - per un comparto che in Piemonte genera qualità, ricchezza e valore aggiunto".