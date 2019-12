A Monterosso Grana, rinnovato il parco giochi della parrocchia

Terminati i lavori nel parco giochi del concentrico di proprietà della parrocchia a Monterosso Grana. Gli interventi sono stati realizzati grazie all'impegno finanziario della Parrocchia stessa, ad un contributo di euro 2.000 del Comune di Monterosso Grana e di euro 1.500 della Banca di Caraglio.

Insieme all'importante lavoro di alcuni volontari si e provveduto a migliorare e mettere in sicurezza l'area giochi; nel dettaglio sono stati sostituiti i seggiolini delle altalene e la seduta del girello, verniciati i giochi, completata la pavimentazione antitrauma intorno allo scivolo acquistato due anni fa dal Comune, ripristinato il fondo in ghiaino, e, intervento fondamentale, la messa a norma dell'impianto elettrico e di illuminazione del parco giochi e dei campi da bocce lato provinciale.

Il nuovo lampione che illumina l'area bimbi, grazie alla collaborazione tra Comune e Parrocchia, nella bella stagione rimarrà acceso nelle ore serali.

Come avviene da alcuni anni, la potatura delle piante dell'intera area è stata curata dal Comune. Il "campo" da sempre è un importante luogo di ritrovo per tutta la comunità e per questo motivo riteniamo doveroso investire delle risorse e ringraziamo coloro che volontariamente si dedicano alla manutenzione e pulizia.