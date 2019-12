Caso Alpitel: la Lega Salvini Premier Ceva Alta Val Tanaro esprime solidarietà ai dipendenti

"Mi trovo in difficoltà ad augurare un buon Natale ai dipendenti dell'Alpitel che rischiano la perdita del lavoro".

Comincia così il messaggio di Giorgio Bove, segretario della sezione cebana e dell'Alta Val Tanaro della Lega Salvini Premier. Il riferimento è esplicito e riguarda da vicino i dipendenti dell'impresa di Nucetto che ha annunciato la riduzione del personale nei giorni scorsi, con tagli che riguarderanno anche la sede di Moncalieri, in provincia di Torino.

"L'ennesimo caso - dichiara Bove - di un'azienda che per aumentare il profitto lo fa a discapito del capitale umano e senza un (ad oggi non lo hanno presentato) programma industriale. Si vedono ormai molte aziende ricorrere a licenziamenti oppure ad un uso a talvolta eccessivo degli ammortizzatori sociali; in questo modo, alla fine dell'anno chiudono l'esercizio di bilancio in positivo, a discapito dei lavoratori".

Infine, l'auspicio per la questione Alpitel: "Mi auguro vivamente che la situazione si concluda in modo positivo per i dipendenti. Siamo solidali con tutti loro".