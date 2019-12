Di sana e robusta Costituzione: a Cervere il Comune festeggia i diciottenni

Diciottenni di sana e robusta Costituzione.

A Cervere, nella sala del Consiglio comunale, l'Amministrazione civica ha rinnovato anche quest'anno, a ridosso del ponte natalizio, il rito della consegna della Legge fondamentale e fondativa della Repubblica Italiana ai ragazzi e alle ragazze entrati nella maggiore età.

"Un traguardo e allo stesso tempo un punto di partenza importante, e non solo dal punto di vista anagrafico, che rafforza il senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità che in questo Municipio e in questa Sala consiliare ha il proprio luogo elettivo di confronto virtuoso e di coesione - ha dichiarato il sindaco Corrado Marchisio -. In un'epoca nella quale i cambiamenti corrono e spesso con rapidità tale da sorprenderci, è ancora di più necessario poter contare su basi solide e su radici ben piantate sul piano dei princìpi, e ciò si realizza integrando tradizioni locali e valori nazionali che trovano la sintesi più alta in questa Costituzione che Vi affidiamo e nei comportamenti quotidiani che devono caratterizzare l'operato di noi amministratori pubblici e la condotta di ognuno di Voi, in quella cultura dell'ascolto degli uni verso gli altri per la quale abbiamo riaffermato la valenza strategica della Consulta Giovanile cittadina. Auguri ragazzi!".