Dopo la morte di “Manu” Mazzitelli i residenti di Regione Colombero protestano con una catena umana sulle strisce pedonali (VIDEO)

Stamattina, domenica 22 dicembre, gli abitanti di Regione Colombero/Tetto Borello (frazioni adiacenti rispettivamente di Beinette e Peveragno) si sono radunati formando una catena umana sulle strisce pedonali.

Lo stesso attraversamento su cui, giovedì scorso, è stata mortalmente investita Emanuela "Manu" Mazzitelli. Con lei stava attraversando la strada una ragazza di 16 anni, fortunatamente presa di striscio sullo zaino di scuola. Una strada dove transitano ogni giorno più di 15mila veicoli, dove un anno fa, in località Colombero, è stata costruita una rotonda.

Alla presenza dell'assessore di Beinette Elena Serra e del consigliere Silvio Costamagna, gli abitanti hanno espresso il loro dolore, lamentando unanimamente la mancanza di sicurezza stradale e pedonale della località, attraversata interamente dalla Strada Provinciale 564 (la strada più trafficata della Provincia).

I residenti lamentano: assenza di marciapiedi per il transito in sicurezza degli abitanti; assenza di illuminazione pubblica lungo la strada provinciale per la miglior visibilità del nucleo abitato e degli abitanti da parte dei veicoli in transito; la velocità eccessiva dei veicoli e la scarsità dei controlli di Polizia.

La morte di Emanuela Mazzitelli fa seguito ad altre due morti negli anni passati sullostesso tratto di strada, di cui una parimenti investita sulle strisce pedonali.

Gli abitanti chiedono a gran voce alle Amministrazioni Comunali di Beinette e Peveragno ed alla Provincia di Cuneo interventi urgenti e risolutivi per garantire l'indispensabile sicurezza stradale e soprattutto pedonale.

Come si evince dalla foto in notturna, il cartello sopra il passaggio pedonale è illuminato solo nella parte alta.

“Mentre la luce sotto che dovrebbe illuminare le strisce è spenta! - si lamenta il consigliere Silvio Costamagna -. Gli altri passaggi invece non hanno neppure il cartello alto! Ma il problema principale è che non c’è illuminazione pubblica in tutto l’attraversamento dell’abitazione del Colombero! Senza parlare che non ci sono i marciapiedi! Sicuramente come Comitato Intercomunale Colombero faremo nuovamente delle petizioni”.