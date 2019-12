Gli auguri di Buon Natale e serene festività dal Provveditore Maria Teresa Furci

La dirigente Maria Teresa Furci - insieme a tutto il personale dell’Ufficio Scolastico, Ambito Territoriale di Cuneo - ha scelto una frase di Charles Dickens per fare gli auguri di Buon Natale e serene festività a tutti gli studenti:

“Ho sempre pensato al tempo del Natale come un tempo buono; un tempo gentile, indulgente, caritatevole, piacevole; l’unica volta che conosco, nel lungo calendario dell’anno, quando uomini e donne sembrano aprire liberamente i loro cuori chiusi, e pensare alle persone intorno a loro come se fossero davvero compagni di viaggio, e non un’altra razza di creature legate in altri viaggi.

Onorerò il Natale nel mio cuore, e cercherò di tenerlo tutto l’anno”.