Inaugurata a Genola la nuova Casa di Riposo "Giovanni XXIII"

Venerdì 20 dicembre, nonostante la pioggia torrenziale, a Genola si respirava un'aria di festa. Dopo tanti anni e un investimento di quasi 4milioni di euro, si inaugurava la nuova Casa di Riposo "Giovanni XXIII" dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento a 60 posti letto.

"Per noi è la fine di un percorso, che si è rivelato per lo più impervio e sicuramente con molti di ostacoli" esordisce Flavio Gastaldi, sindaco di Genola, dando il benvenuto ai presenti nella sala al pian terreno della struttura. "La Casa di Riposo stava chiudendo e il bando per la nuova gestione era andato deserto: questo era il punto di partenza nel nostro precedente mandato. E come succede spesso in Italia, chi inaugura le opere, non è la stessa persona che ne ha seguito l'iter, per questo vorrei che nella giornata di oggi fosse tributato il giusto riconoscimento a chi ha coordinato tutto il lavoro di squadra e ha patito più di tutti insieme alla propria famiglia (presente in massa, ndr) i diversi passagi nei quali si è articolata la vicenda: Stefano Biondi, ex sindaco e attuale assessore al Bilancio coadiuvato dal vicesindaco Renzo Tosco e da Matteo Ceirano".