Iniziative a favore dell’India dall’Infanzia di Bene Vagienna

I bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Bene Vagienna, mercoledì 11 dicembre, hanno trascorso un momento speciale con il maestro Claudio Daniele.

Il maestro ha mostrato loro alcune fotografie realizzate durante un suo viaggio in India e ha spiegato la condizione dei tanti bambini che vivono in grande povertà, pur mantenendo il sorriso e accontentandosi di poco.

Un piccolo contributo, da parte della scuola, si otterrà con la raccolta dei tappi in plastica, il cui ricavato, ottenuto dalla vendita, sarà inviato in India per far fronte ad alcune necessità.