L'albero delle parole gentili è stato allestito dai bimbi dell'Istituto Comprensivo Santorre di Santarosa a Savigliano e Levaldigi

All'Istituto Comprensivo di Santorre di Santarosa è stato allestito, su desiderio della Dirigente scolastica Emanuela Bussi, l'albero delle parole gentili.

I bambini della scuola primaria di Savigliano e Levaldigi su cartoncino rosso hanno dato libero sfogo alla creatività con realizzazioni artistiche contenenti le parole gentili in tutte le lingue: italiano, cinese, arabo, moldavo e albanese. Parole non sempre utilizzate oggigiorno.

"La gentilezza ha un'unica dimensione; si può esprimere con suoni differenti ma dovrebbe essere il modus operandi della civiltà - sostiene la Dirigente -. Conoscere ed usare parole gentili permette di esprimere ciò che siamo e di creare ponti che uniscono le persone e non che le allontanano o addirittura le mettono una contro l'altra. Credo sia fondamentale educare alla gentilezza e alla bellezza dei modi di comportarsi. La civil conversazione perché sia tale presuppone saper dar valore alle parole attraverso un comportamento rispettoso ed educato. Tutti hanno il compito di educare alla gentilezza.Personalmente ci credo molto".

Anche alla scuola secondaria dell' I. C. di Santorre di Santarosa sono state svolti momenti di riflessione sul manifesto della comunicazione non ostile al fine di sensibilizzare e far capire le conseguenze del comunicare in modo appropriato.