Mercatini di Natale, tradizione, concerti e solidarietà: gli eventi da non perdere in provincia di Cuneo

Il Natale protagonista assoluto degli eventi di questa prima domenica d’inverno Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere oggi, domenica 22 dicembre, tra mercatini per gli acquisti natalizi, divertimenti per i più piccoli, musica e tanto altro nella Granda

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni. Per conoscere i tanti presepi in Provincia vai su: www.presepiingranda.it e scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Mercatini di Natale, fiere e presepi viventi

Ad Alba le “Notti della Natività” hanno portato in città l’atmosfera natalizia con la città animata da “Il trenino dei Desideri” in piazza Ferrero, “Il Presepe tradizionale” in via Vittorio Emanuele di fronte alla chiesa dei SS. Cosma e Damiano, “La Grande Stella” in piazza Risorgimento, “L’abete della Gioia” nel quartiere Piave, “L’albero degli Auguri Ferrero”, in piazza Michele Ferrero e la Galleria delle Renne di Babbo Natale, nello scalone del palazzo comunale. Oggi, domenica 22 dicembre, dalle 15 alle 19, in piazza Risorgimento nella Casa Claus i bambini potranno partecipare a laboratori di creatività manuale e disegno, in compagnia dello staff di Babbo Natale. Santa Claus e gli Elfi accoglieranno i bambini per la consegna delle letterine e la merenda con le delizie di Mamma Natale. Sarà anche possibile fare il battesimo della sella nel maneggio degli Elfi. Alle 16, nell’androne del Palazzo del Comune si potrà assistere al concerto del coro Chorus 2000. Info: www.facebook.com/natalealba

A Cortemilia, questa domenica, dalle 15 proseguirà la manifestazione “Aspettando il Natale” con attrazioni natalizie per le vie dei borghi San Michele e San Pantaleo con estrazione lotteria, premiazione del concorso “il miglior uscio di Natale”, Babbo Natale, attrazioni per bambini, distribuzione di cioccolata calda, vin brulè, caldarroste, zucchero filato. Alle ore 16.30 concerto della Scuola Civica Musicale, presso la Chiesa di San Francesco (in caso di bel tempo all'aperto). Oggi, dalle 15, per le vie del paese, distribuzione di caldarroste, vin brulè, cioccolata calda, zucchero filato e farinata. Direttamente dal Polo Nord arriverà Babbo Natale, che alloggerà in uno straordinario ice-show dove sarà scolpita nel ghiaccio la sua carrozza per scattare fotografie davvero originali. La giornata si concluderà, alle 17, presso la chiesa di San Francesco, con la premiazione del “Miglior uscio di Natale” e del concorso a premi di Natale. Seguirà l’esibizione dei ragazzi della scuola civica musicale Vittoria Caffa Righetti. Info: www.comune.cortemilia.cn.it

Proseguono anche a Santo Stefano Belbo gli eventi nel villaggio di Natale sotto l’ala coperta di piazza Umberto I. Oggi, domenica 22, alle 15, Babbo Natale arriverà dal cielo con la collaborazione dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia. Alle 16, lo spettacolo di magia sarà presentato dall’illusionista Gabriele Rigo, con la distribuzione dei regali ai bambini e la realizzazione di sculture con i palloncini colorati. Nel pomeriggio Radio Vallebelbo trasmetterà in diretta dalla piazza. Info: www.facebook.com/Comune-di-Santo-Stefano-Belbo

A Bra continuano gli eventi della manifestazione “Natale in città”; questa domenica l’Ala di corso Garibaldi sarà teatro di un suggestivo Presepe vivente. Appuntamento dalle ore 17.00 alle 20.00. Oggi, dalle 7,30 del mattino e per l'intera giornata, in piazza Carlo Alberto banchi di diversi generi offriranno idee per le strenne dell'ultima ora e, sotto l’Ala di corso Garibaldi ci sarà uno speciale Mercato della Terra. Info: www.turismoinbra.it

Oggi, domenica 22 dicembre (dalle 17 alle 20) a Montaldo Roero ci sarà la 18°ediz. del Presepe vivente nel centro storico del paese, uno dei più vecchi del territorio, particolare per la tipica conformazione dell’antico borgo. Alla sola luce delle torce infuocate uomini e animali, da anni, fanno rivivere al turista la magica atmosfera della Festa più bella dell’anno. Oltre 200 figuranti in costume impegnati negli antichi mestieri, prevista la distribuzione di focacce, friciule con lardo, frittelle dolci e vin brulé. Info: www.comune.montaldoroero.cn.it e www.facebook.com/turismomontaldoroero

Questa domenica, dalle 17 alle 21 ritornerà a Cervere il presepe vivente durante il quale il tempo si fermerà, immergendo gli spettatori nell’atmosfera che avvolse la Betlemme di oltre duemila anni fa per assistere alla Natività, con un bambino vero a impersonare Gesù. Tantissimi figuranti e una ventina di antichi mestieri ricreeranno “quadri” di vita reale accompagnando i visitatori in un immaginifico viaggio nel tempo. Si potranno ammirare numerose scene di ispirazione biblica e di vita rurale, contadina e artigiana dove si potranno vedere al lavoro il cordaio, l’arrotino, il cestaio, il pescatore... Ci sarà la tradizionale locanda di paese dove la Proloco Amici di Cervere riscalderà i visitatori distribuendo cioccolata calda e vin brulé e altre prelibatezze, il coro degli Alpini allieterà la passeggiata con i suoi canti della tradizione natalizia. A partire dalle 19 distribuzione di polenta e salsiccia per tutti i presenti. Info: www.facebook.com/comunedicervere

Oggi, domenica 22 dicembre, ci sarà “Natale a Marene”, con la rievocazione della Natività con il presepe vivente nel parco di Palazzo Galvagno e la festa degli artigiani degli antichi mestieri che, nelle loro botteghe, animeranno via Stefano Gallina. La manifestazione si svolgerà nel centro storico a partire dalle ore 14.30, quando la Santa Famiglia partirà alla ricerca di un ristoro e, non trovando riparo in nessuna casa, raggiungerà parco Galvagno, dove sarà allestita la capanna. Ad animare parco Galvagno sarà presente il coro della parrocchia, che a partire dalle ore 15.15 si esibirà accanto alla Santa Famiglia con canti di Natale. Non mancheranno, a rendere golosa l’atmosfera natalizia, la soma d’aj, il vin brulè con il gruppo Alpini, pane burro e zucchero con la Pro Loco e tanti altri gustosi assaggi natalizi. Immancabile, ci sarà anche Babbo Natale con i suoi aiutanti per la gioia dei più piccoli. Sempre oggi, dalle ore 15 alle ore 19 presso il Palazzetto dello sport in via Trieste si terrà la XII edizione di “Natale al circo”, un pomeriggio per chi voglia sperimentare le magiche arti dei circensi.

A Savigliano prosegue “Incantevole Natale”; oggi, domenica 22 dicembre, dalle 15 alle 20, in piazza del Popolo la Mongolfiera di Fabrizio Bruno sarà accessibile a tutti. Ad allietare l’attesa per la salita sarà come l’anno scorso l’animazione dell’Orso, il simpatico personaggio con cui i più piccoli potranno giocare e scattarsi foto. E per gli adulti, la Pro Loco offrirà panettone, cioccolatini, mentre gli Alpini distribuiranno il classico vin brûlé. La salita sulla Mongolfiera è a ingresso gratuito. Dalle 15 alle 17.30 visite guidate e iniziative per i bambini nel Museo Ferroviario. Alle 16 inaugurazione della mostra Mondopresepe nella Confraternita S. Giovanni Agorà. Alle 21, nell’abbazia di San Pietro ci sarà il concerto per coro e orchestra con musiche di Monteverdi, Vivaldi e repertorio natalizio. Info: www.visitsavigliano.it e www.facebook.com/AssociazioneTuristicaProLocoDiSavigliano

A Scarnafigi proseguono le iniziative natalizie in paese. I mercatini di Natale in piazza Parrocchia, con le casette di legno degli antichi mestieri e vari prodotti artigianali, saranno aperti ancora oggi, lunedì 23 e martedì 24 dicembre. Tra le proposte degli espositori, si potranno trovare prodotti alimentari, manufatti, oggettistica e idee regalo. Ci sarà anche lo stand degli organizzatori che vi delizierà con frittelle di mela e vin brulè. Oggi, domenica 22 dicembre, oltre al mercatino, la giornata sarà dedicata ai Re Magi e alle stelle. Nel pomeriggio, per i più piccoli, ci sarà anche la carrozza di Babbo Natale con il “battesimo della sella”. Presso il Teatro Lux, dalle 15 alle 17, ci saranno tre momenti di incontro con l’astrofilo saviglianese Roberto Bonamico, alla scoperta delle stelle e degli astri. Alle 20, presso la palestra comunale di via Roma, si terrà la Cena in musica nella “Taverna dei Re Magi”.

A Cavallermaggiore, nell’ambito della rassegna “1000 e un presepe a Cavallermaggiore”, ecco gli eventi in programma oggi: alle 10.30 partenza della corsa dei Babbi Natale il cui ricavato andrà alle scuole del paese. Iscrizioni alle ore 10 in piazza V. Emanuele. Presso l’ala comunale, dalle 10 alle 18 ci saranno i mercatini di Natale, in pomeriggio laboratori per bambini e alle 18.30 aperitivo di Natale con associazioni e confraternite. Saranno aperti i negozi e sarà possibile visitare chiese e confraternite del paese. Da non perdere la visita al presepe storico meccanico. Info: https://comune.cavallermaggiore.cn.it

Torna il presepe Vivente di Vottignasco in frazione Tetti Falchi. Ad animare il presepe i figuranti in costume d’epoca affiancati agli antichi “mestieri” della tradizione contadina e artigianale. Non mancheranno i punti di ristoro allestiti lungo il percorso; sarà possibile degustare i prodotti tipici del territorio, frittelle di mele, pizza, soma d’aj e la Salsiccia Nobile di Vottignasco De.Co e riscaldarsi con bevande calde. La rappresentazione avrà luogo oggi, domenica 22 dicembre, dalle 15 alle 20. In questa occasione ospiti speciali saranno i 10Piasent e l’organetto di Barberia. Scopri di più su: www.facebook.com/prolocoVottignasco

A Saluzzo oggi, domenica 22 dicembre dalle 15,30, con partenza da piazza Cavour, per le vie della città risuoneranno le note del complesso musicale itinerante della “Bandakadabra”, con lo swing a tema natalizio. Oltre due ore di spettacolo per le vie pedonali di Saluzzo per allietare la domenica dello shopping. Atmosfere e musiche natalizie per scambiarsi gli auguri, sorridere e divertirsi. Tre set musicali intervallati da due pause e gran finale sul sagrato del duomo: Rocksteady, balkan, swing le musiche di una vera orchestra da passeggio che unisce l'energia delle formazioni street sound alle big band anni Trenta. Info: https://fondazionebertoni.it/natale-a-saluzzo

Questa domenica, dalle 19 a mezzanotte, l’antica borgata formata dalle “meire” (baite) di Pian Croesio, grazie alla volontà e alla passione di un gruppo di oltre 70 volontari, insieme ai gestori della stazione di Pian Munè di Paesana, sarà illuminata dalle fiaccole, “riscaldata” dai bracieri colmi di tizzoni ardenti, colorata da decine e decine di figuranti e antichi mestieri e animata dalla musica soffusa e dai canti tradizionali con l’ormai tradizionale Presepe Vivente. Una serata unica e suggestiva per quanti vorranno visitarla, raggiungendo il posto rigorosamente a piedi su itinerario innevato percorribile in circa 60/90 minuti in perfetta autonomia lungo tracciato segnalato e battuto dal gatto delle nevi con possibilità noleggiare di un paio di ciaspole direttamente a Pian Munè. Per raggiungere il presepe sono richiesti un abbigliamento da trekking invernale ed una torcia per la camminata. I due rifugi, l’uno a valle e l’altro a monte della seggiovia biposto, saranno a disposizione con i loro menù tipici per chi volesse cenare, ma è consigliabile prenotare. Info: www.pianmune.it/

A Cartignano il ricco programma di manifestazioni per questo Natale prosegue oggi con la decima edizione del “Mercatino di Natale”. Per tutta la giornata ci saranno circa 50 bancarelle di artigianato, hobbistica e prodotti tipici per le vie del paese fino a raggiungere la struttura polivalente. Ci sarà l’opportunità di poter gustare piatti caldi e prodotti tradizionali. L’ingresso sarà libero e a tutti i visitatori saranno offerti panettone, cioccolata calda, vin brûlé, zabaione e the. Info: www.comune.cartignano.cn.it

A Busca, questa domenica, dalle 14 con l’iniziativa “Aspettando il Natale” il centro storico, sarà rallegrato da musica natalizia, magia, giochi in legno e di società. Si prevede animazione itinerante con la partecipazione di “Allegri sognatori”, suonatori di Piva, “Blink circolo magico”, Prezzemolo e Giacomino Pinolo clown poetico; i negozi saranno aperti, in piazza della Rossa ci sarà il ludobus coi suoi giochi in legno e il gruppo Anna preparerà the e vin brulè. A Casa Francotto, nel salotto delle donne, lo studio Ciravegna proporrà un laboratorio di giochi in scatola sotto l’albero, dedicato ai bambini dai 5 anni in su. L’ingresso è libero. Info: www.comune.busca.cn.it

A Cuneo, proseguono anche oggi, domenica 22 dicembre, le iniziative organizzate dal comitato della storica e pittoresca Contrada Mondovì. Luci in Contrada è il tema scelto per questo Natale: ad illuminare l'arcata di ingresso alla via ci sono una ventina di lampade, avvolte da tantissime piccole e brillanti luci, che rendono ancora più suggestivo questo bellissimo angolo della città. Anche oggi, dalle ore 11 alle 19, nell’ambito di "Viva Vittoria", i volontari della Caritas Diocesana di Cuneo esporranno lungo la Contrada le coperte di lana fatte a mano. L'intento è devolvere il ricavato della vendita per sostenere i progetti a favore delle donne vittime di violenza. Dalle 16 alle 19 il gruppo corale Coro'naria di San Rocco Castagnaretta si esibirà lungo la via con canti natalizi e gospel. Info: www.facebook.com/Contrada-MondovÌ

Nel Museo Diocesano, sempre in Contrada Mondovì, oggi dalle 11 alle 12 ci sarà “Ti racconto il Natale”, letture di Gianni Rodari per bambini dai 3 agli 11 anni con le loro famiglie. Info: www.museodiocesanocuneo.it

In via Roma, nel pomeriggio, ci sarà la carrozza di Babbo Natale con gli Elfi e laboratori per bambini. In Piazza Europa, nel Villaggio di Babbo, oggi alle 17.30 tre gruppi canteranno le melodie di Natale. Da ricordare che anche oggi, sarà in funzione la navetta gratuita da alcuni parcheggi e l’ascensore inclinato farà un orario prolungato. Info: www.comune.cuneo.it

Continuano gli appuntamenti di avvicinamento al Natale a Rittana. Oggi, domenica 22 dicembre dalle 14.30 Babbo Natale in carrozza accompagnerà i bambini in giro per il paese e offrirà caldarroste a tutti con l’accompagnamento musicale degli “Amis della Valle Vermenagna e Val Maira”. Alle 17, nel Santuario di San Mauro, concerto del gruppo torinese “Chorus Life” che accompagnerà il pubblico in un suggestivo viaggio dai canti spiritual del XVII secolo fino alla musica gospel contemporanea. Ingresso gratuito. Per tutto il pomeriggio mercatino di Natale con curiosità e prodotti tipici.

In occasione delle festività natalizie la casa di Babbo Natale si trasferisce a San Giacomo di Roburent, presso il parco giochi. Anche oggi, domenica 22 dicembre, i bambini potranno portare le loro letterine direttamente a Babbo Natale, che sarà a disposizione dalle 15,30 alle 18,00. Presso i negozi del paese si potrà ritirare la matita con cui scrivere i propri desideri. Info: www.facebook.com/roburent/

A Ceva, proseguono le iniziative del Dicembre Cebano: oggi, domenica 22 dicembre nel Centro Storico, dalle ore 9.00 alle 18.00 ci saranno i mercatini di Natale e dalle ore 15.00 alle 18.00 la Casa di babbo Natale, caldarroste, dolci e dolcezze, giochi e delizie a cura della Proloco. La giornata sarà animata dal cinema all’aperto, Natale in danza, numeri di giocoleria, equilibrismo e giocoleria luminosa. In programma anche un convegno su Ceva nella storia e l’esposizione e premiazione dei presepi delle scuole primarie. Info: www.comune.ceva.cn.it

Iniziative solidali e concerti di Natale

Oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria Vergine Assunta a Crava (Rocca de’ Baldi), andrà in scena il concerto “Non solo canti di Natale”. L’evento è aperto a tutti e le offerte saranno utilizzate per l’acquisto di una serie di giochi per l’Asilo “Peirone” di Crava. Info: www.facebook.com/prolocoRoccadebaldese01

Questa domenica, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di San Michele Mondovì, si terrà il concerto della corale Gospel Energheia con un repertorio che spazia fra canti liturgici, gospel e spiritual. La serata sarà a sostegno della Lilt, sezione di Mondovì. Info: www.facebook.com/EnergheiaCorale

Anche quest’anno la filarmonica Il risveglio si esibisce nel concerto di Natale a Dogliani: si terrà questa sera alle 21, nella sala di via Louis Chabat, con ingresso libero. L’edizione 2019, realizzata in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune, è un’occasione per un gesto di solidarietà a favore dell’associazione Amici per la sanità del Sud-ovest, con l’obiettivo di acquisire, in accordo con l’Azienda sanitaria Cn1, attrezzature mediche da donare alle strutture ospedaliere di Monregalese e Cebano. Info: http://doglianiturismo.com/concerto-di-natale-di-beneficenza

A Canale oggi, domenica 22 dicembre alle ore 21.00, ci sarà il Concerto di Natale nella Chiesa di S. Giovanni con il Rejoicing Gospel Choir. Info: www.rejoicingospel.org

Questa domenica, alle 20.45 a Sommariva Perno, nella Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo di Sommariva Perno è in programma il Concerto di Natale, organizzato dal Centro culturale San Bernardino in collaborazione con la Parrocchia. Si esibirà la Corale Polifonica di Sommariva del Bosco. I soprani Natalia Kawana ed Ester Morra, con il contralto Mara Borsello, saranno accompagnati al piano da Peter Nazarov e all’organo da Adriano Popolani, già direttore della corale dal 2009. La serata è ad ingresso libero. Info: www.coralesommariva.net/attivita/concerti

A Magliano Alfieri, oggi, alle ore 17 presso la Sala Riez della Biblioteca Civica si terrà il concerto del Coro Lalaguys, diretti dal maestro Luca Guastini. Repertorio rock e swing rigorosamente a cappella. A seguire piccolo aperitivo. Appuntamento presso la Biblioteca Civica, Via IV Novembre 43, Fraz. S. Antonio di Magliano Alfieri. Info: www.facebook.com/pg/LalaguysAlba/posts/

A Demonte, questa domenica alle 16.30 presso il salone comunale ci sarà il Concerto di Natale con il duo di fisarmoniche Gabriele Viada e Nicolò Sorce che suoneranno brani di musica tradizionale e classica. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.demontevallestura