Piscina di Mondovì: riaprirà 100 giorni prima del previsto

I suoi battenti sono chiusi dal 1° giugno 2019 (in anticipo, dunque, rispetto alla data preventivata per lo svolgimento dei lavori di riqualificazione energetica) a causa di un problema verificatosi all'impianto di aerazione.

La piscina comunale di Mondovì torna a far parlare di sé in queste ore: non solo per i presunti mancati rimborsi agli utenti da parte dell'ex gestore, ma anche per le tempistiche connesse all'intervento sopra descritto in parentesi.