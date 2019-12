Visita delle quinte elementari di Bene Vagienna alla mostra di Picasso e alla sinagoga di Cherasco

Nelle scorse settimane, gli alunni delle quinte della Primaria di Bene Vagienna, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno visitato presso Palazzo Salmatoris la Mostra di Pablo Picasso e la sinagoga di Cherasco. Durante la visita gli alunni hanno ascoltato particolari della vita del grande artista ed hanno potuto ammirare, oltre ai dipinti, anche alcune opere in ceramica. Particolare emozione ha suscitato l’opera più rappresentativa di Picasso: “Guernica”, dal nome della città Basca, bombardata dai tedeschi durante la seconda Guerra Mondiale. Persone ed animali, accomunati dalla disperazione sono stati dipinti nell’atto di emettere urla strazianti. Non viene rappresentato soltanto il dolore del popolo Basco, ma quello di tutta l’umanità afflitta dalle guerre.

La visita alla sinagoga è stata per i ragazzi un’ interessante occasione per cogliere, attraverso informazioni semplici ma accattivanti, gli elementi essenziali della storia, della cultura e della religione ebraica, nonché occasione per vedere alcuni dei principali elementi connotativi del culto ebraico. Per i ragazzi sono state di sicuro esperienze coinvolgenti e opportunità propizie per avvicinarli alla pittura, sviluppare in loro sensibilità artistica e conoscere i nostri “fratelli maggiori”, ai fini di maturare atteggiamenti di rispetto, accoglienza e dialogo per tutte le persone di cultura e religione differente, ma presenti nel nostro contesto sociale