Una piccola voragine si è formata nella notte appena trascorsa in via Savigliano a Cuneo, all'altezza del Bingo in piazza Boves.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo. Per tutelare incolumità di automobilisti e pedoni, i pompieri hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato.

Nella giornata di oggi, domenica 22 dicembre, verrà inviato un escavatore per capire come mai si è formato questo buco, e quindi mettere in sicurezza l'area.