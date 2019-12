Terminate le operazioni di soccorso dopo la tormenta a Rucas di Bagnolo Piemonte: garantita assistenza ad oltre 150 persone

“Pensavamo di passare la notte a Rucas”.

È il racconto di Fabio Bruno Franco, sindaco di Bagnolo Piemonte. Si sono concluse pochi minuti fa, infatti, le operazioni di soccorso in seguito alla violenta tormenta generata quest’oggi (22 dicembre) dalle forti raffiche di vento, in alcuni casi superiori ai 100 chilometri orari.

L’allarme è scattato intorno alle 12.

“Molti degli sciatori che si trovavano sulle piste di Rucas – spiega Bruno Franco – viste le condizioni meteo in quota e il forte vento, hanno deciso di scendere a valle. Ma le raffiche, nel frattempo, hanno creato cumuli di neve sulla strada, e le auto sono rimaste bloccate”.

Considerata la situazione, sin dai primi istanti molto delicata, è stato disposto l’invio di un ampio contingente di soccorsi. Tra Rucas e Montoso interverranno i Vigili del fuoco di Barge, Saluzzo, Savigliano, il Ros (responsabile operativo del soccorso) dal Comando provinciale di Cuneo e le squadre SAF (speleo-alpino-fluviale). Sul posto anche operatori della Quattordicesima delegazione del Soccorso alpino, dal momento che le primissime informazioni giunte ai soccorritori potevano far pensare anche ad una slavina, le squadre della locale Protezione civile, i Carabinieri di Bagnolo Piemonte e Saluzzo, l’automedica dell’emergenza sanitaria di Paesana e un’ambulanza di base partita da Bagnolo Piemonte.

Da Torino, i Vigili del fuoco hanno anche valutato l’intervento in elicottero, reso impossibile dalle condizioni meteo e dal forte vento.

Nel frattempo, sono state allertate le ditte incaricate per lo sgombero neve, per iniziare ad aprire un primo varco e rendere parzialmente percorribile la strada.

Una quarantina le persone rimaste bloccate dalla tormenta, comprese donne e bambini. Ma, in totale, è stata garantita assistenza ad oltre 150 individui, dal momento che a Rucas v’erano ancora 120 persone che, dopo la giornata trascorsa sulla neve, non erano in grado di tornare a valle.

Con le raffiche di vento che continuavano a non attenuarsi, ad un certo punto, si è iniziato a predisporre alloggiamenti in strutture abitative proprio a Rucas, par garantire un posto dove trascorrere la notte a quanti fossero rimasti bloccati in quota. A coordinare le operazioni lo stesso Bruno Franco, giunto sul posto, dopo aver ordinato la chiusura del tratto di strada da Montoso proprio al piazzale della stazione di risalita.

Nonostante il forte vento, comunque, non si è mai smesso di lavorare, sia con mezzi spazzanevi, sia a mano, con l’ausilio di pale, per sgomberare la strada e per liberare le auto, alcune di queste, ci ha raccontato il sindaco, “coperte da oltre un metro di neve riportata”.

Parte delle persone rimaste bloccate dalla tormenta sono state condotte a valle, a Montoso. Altre, invece, sono state riportate a Rucas, dove il bar della stazione sciistica ha fornito loro bevande calde. “Abbiamo iniziato con l’evacuazione di donne e bambini. – continua il sindaco – Per poi allargare il raggio anche alle persone restanti”.

Tra i coinvolti, si registrano alcuni attacchi di panico. I soccorritori hanno assistito anche una donna in gravidanza, che però non ha riportato alcuna conseguenza in seguito alla tormenta.

Anche sul piazzale della località sciistica bagnolese si registrano ingenti danni causati dal forte vento: “le auto parcheggiate – le parole di Bruno Franco – sono state danneggiate. Volava davvero di tutto, e le folate anche portato via alcuni ponteggi presenti in un cantiere”.

L’incessante lavoro ha permesso, dopo più di sei ore, l’evacuazione totale di tutte le persone, sia quelle rimaste bloccate per strada sia quelle bloccate sul piazzale di Rucas, tutte a bordo delle proprie auto.

La strada continua a rimanere chiusa: “si tratta di un provvedimento assunto in via precauzionale. – prosegue il sindaco – Perché in quota c’è ancora vento”.

Il sindaco, al termine delle operazioni, non dimentica i ringraziamenti: “Voglio ringraziare a nome mio personale e dell’Amministrazione tutti coloro che ci sono giunti in aiuto: Vigili del fuoco, Protezione civile, Soccorso alpino, emergenza sanitaria, Carabinieri, i gestori della stazione, le ditte dello sgombero neve, i dipendenti comunali, l’ufficio tecnico comunale e dell’Unione montana, con l’ingegner Cristiano Savoretto presente in loco.

Se nessuno si è fatto male, e se la situazione si è conclusa nel migliore dei modi, è merito di tutti”.