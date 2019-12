A Cuneo il nuovo Studio Dentistico del Dott. Daniele Giraudo

Il 12 dicembre si è tenuta l'inaugurazione del nuovo studio dentistico del Dott. Daniele Giraudo. Lo studio, appena ristrutturato, si trova nel centro di Cuneo, in Corso Nizza 16, sopra il Bar Corso. Con l'aiuto delle più moderne tecnologie, il Dott. Giraudo si prende cura della salute orale dei suoi pazienti, eseguendo tutte le prestazioni odontoiatriche, con particolare attenzione a chi è affetto da malattia parodontale.

La nostra curiosità ci porta a chiedere al Dott. Giraudo cosa lo abbia spinto a prendere la decisione di aprire una struttura individuale, in controtendenza rispetto all’apertura delle grandi catene odontoiatriche: "Dopo più di dieci anni di esperienza come collaboratore in importanti studi dentistici nella provincia di Cuneo e a Torino, ho sentito la necessità di aprire una struttura mia, che rispecchi il mio approccio all'odontoiatria, in cui il paziente abbia la possibilità di relazionarsi sempre con lo stesso professionista che si fa carico della sua salute orale a 360 gradi, in un ambiente famigliare ed attento alle necessità di ognuno".

Numerosi gli amici, i conoscenti ed i famigliari intervenuti all'inaugurazione del nuovo studio per complimentarsi con il Dott. Giraudo per la sua nuova attività.

Lo studio dentistico del Dott. Daniele Giraudo si trova nel centro di Cuneo, in Corso Nizza 16 al secondo piano (sopra il Bar Corso). E’ aperto il lunedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 19.30 ed il mercoledì dalle 9.00 alle 17.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 0171-325142 oppure inviare una mail a giraudodaniele@gmail.com.





A rendere ancora più speciale questa giornata di festa è stata l'esposizione della giovane artista cuneese Angelica Nolasco che ha impreziosito lo studio con le sue opere, in un incontro di arte e scienza, che ha suscitato ammirazione e stupore.

Angelica Nolasco guarda il mondo dall’alto. Questa visione da lei chiamata “TOPDOWN” le permette di vedere da una diversa prospettiva le interazioni tra natura e opere dell’uomo. Ciò le consente di apprezzare la bellezza della natura che con lo sguardo ad altezza uomo spesso non si riesce a cogliere.

Nelle opere di questa artista lo splendore naturale è evidenziato con materiali che parlano, vivono e raccontano qualcosa e sono il frutto della ricerca costante dell’artista. Quindi resine, spezie, pigmenti, inchiostri si fondono in immagini che vogliono suscitare emozioni e far riflettere su quanto é prezioso l’ambiente che ci circonda.