Vi lasciamo in buone mani!

Il 2019 verrà ricordato con piacere e orgoglio da Christian e Michela Cobola, imprenditori del saluzzese con una lunga e importante esperienza famigliare di costruttori di infissi e serramenti esterni, in quanto sono entrati in uno storico show-room di Porte in Roreto.

Tutti le cose non succedono mai per caso! Se andiamo indietro nel tempo e precisamente negli anni ’40, il nonno Chiaffredo aveva aperto un laboratorio di falegnameria in Val Po. In quel periodo i falegnami erano dei veri e propri artisti del legno: i macchinari e le attrezzature erano veramente poche ma l’ingegno e la fantasia permetteva loro di poter realizzare mobili, porte, finestre, tavoli, sedie, letti, ecc… ovvero il meglio che si potesse creare da un tronco di legno.

Seguì l’attività di Chiaffredo anche il figlio Guido Cobola che, negli anni 70, ebbe una geniale intuizione e incominciò a specializzarsi nella produzione di serramenti per esterni e di infissi.

Michela e Christian, giunti così alla terza generazione di artigiani del legno, si sono abituati così, fin da piccoli, a muoversi con famigliarità tra banconi, chiodi e martelli sotto la guida attenta del nonno Chiaffredo.

Negli anni ’80 e ‘90 la famiglia Cobola diventa sinonimo di professionalità e serietà !

Arriviamo così all’ultimo periodo quando Michela e Christian, negli anni 2000, iniziano a lavorare nell’azienda di famiglia conoscendo così in prima persona tutte le importanti fasi della lavorazione del legno: dall’acquisto dei migliori legnami, alla loro stagionatura per arrivare così alle lavorazioni finali.

I due fratelli, che rappresentano la terza generazione Cobola, hanno aperto a Roreto (Cherasco) “COB LEGNO di Cobola Christian e Michela” spostandosi così dalla val Po per avvicinarsi al Cuore della provincia di Cuneo, in una zona facilmente raggiungibile dalla clientela provinciale.

Ricchi di tanta esperienza e di tanta voglia di fare hanno deciso di coniugare questa bottega del falegname con le nuove tecnologie attuali: la tradizione a braccetto della innovazione.

Da alcune settimane a Roreto è sparita l’insegna della storica azienda Cagliero Porte e il suo posto è stato occupato dalla COB Legno. "Sono contento di questo passaggio, lascio l’azienda Cagliero Porte a due giovani con tanta esperienza nel settore dei serramenti in legno - ci racconta Enzo Cagliero -. Michela e Christian porteranno una nuova aria dove innovazione, qualità, affidabilità, assistenza e cura del cliente, non faranno rimpiangere il nostro marchio, anzi saranno un nuovo valore aggiunto per la nostra storica clientela".

Per maggiori informazioni:

COB LEGNO di Cobola Christian e Michela s.n.c.

Show Room Via Bra, 47 - Produzione Via Aurora, 5

Roreto di Cherasco

12062 Cherasco (CN)

Ufficio. +39 0172-499260

Email. info@coblegno.com