Presepi e iniziative natalizie alla Primaria

Per il ventiquattresimo anno consecutivo, la Primaria di Bene Vagienna partecipa all’esposizione di presepi organizzata dalla Proloco e ideata da Franca Grimaldi per le strade di Vergne, frazione di Barolo e Narzole. Utilizzando materiale naturale o di riciclo, dai sassi di fiume al cartone, al polistirolo, al legno, agli stuzzicadenti, gli alunni di tutte le classi hanno realizzato le loro Natività in modo colorato e originale: le opere potranno essere ammirate dal 15 dicembre al 12 gennaio nella grande mostra a cielo aperto e le eventuali offerte saranno devolute per un’adozione a distanza.

Nell’atrio della Scuola Primaria, inoltre, i ragazzi delle classi quinte, coordinati dall’insegnante di Religione, hanno allestito un bellissimo presepe con materiale e statuine portati da ognuno. È stata un’occasione per rivivere insieme la storia del Bambino di Betlemme e per coinvolgere coloro che appartengono ad altre religioni facendo loro conoscere usi e costumi del paese in cui vivono, a tutto vantaggio di una più concreta ed armoniosa integrazione.

Gli insegnanti volevano anche esprimere il loro ringraziamento alle mamme del gruppo ‘Arte per la scuola’ che hanno allestito la bancarella di Natale. Gli oggetti sono andati letteralmente a ruba e, grazie alla generosità di tanti genitori, sarà possibile offrire gratuitamente a tutte le classi uno spettacolo in lingua inglese proposto dalla Associazione linguistica ACLE. Grazie anche alle rappresentanti della classe quarta che si sono occupate delle bancarella dell’orto; anche queste offerte contribuiranno allo spettacolo sopracitato.