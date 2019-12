Migranti, un’altra via è possibile: ad Alba il corteo promosso dai giovani del centrosinistra

Le quattro formazioni del centrosinistra cittadino riunite in Uniti per Alba (Alba Attiva e Solidale, Alba Città per Vivere, Impegno per Alba e Partito Democratico, insieme ai Giovani Democratici), ma anche quella di Alba Bene Comune e – qui sul fronte delle associazioni - i sodalizi Stranivari, Donne in Nero contro la Guerra, Il Campo, Progetto Solidarietà e le sezioni locali di Anpi (Alba e Bra), Anolf Cisl e Slow Food.



Sono le realtà che hanno dato la propria adesione a "Da questa parte del mare", manifestazione con la quale i giovani di FuturAlba, neonata formazione che riunisce i giovani del centrosinistra albese, chiamano alla piazza quanti – cittadini di Alba, delle Langhe e del Roero – non condividono le politiche sui migranti e sull’interpretazione del diritto di asilo intraprese dagli ultimi governi coi Decreti Sicurezza 1 e 2 e chiedono all’Unione Europea maggiore coraggio, la modifica degli accordi di Dublino e un'equa redistribuzione di quanti arrivano nel nostro Paese come profughi, perchè scampati da guerre, conflitti e persecuzioni.



L’appuntamento è per oggi, domenica 22 dicembre, con ritrovo alle ore 15 in piazza Michele Ferrero. Il corteo dei partecipanti marcerà poi nelle vie del centro e si dirigerà in piazza Pertinace (San Giovanni), dove sono previsti gli interventi di diversi ospiti.



“Sappiamo che il fenomeno migratorio è una questione complessa – spiegano i giovani di FuturAlba –, che non può essere affrontata con slogan o facili soluzioni come la politica dei porti chiusi, ma con soluzioni razionali e complesse, soluzioni condivise da tutti i paesi dell’Unione Europea. Scendiamo in piazza perché riteniamo non si possa rinunciare alla libertà e ai diritti in cambio di una presunta sicurezza. Scendiamo in piazza per dire sì alla modifica del Trattato di Dublino, sì alla redistribuzione dei migranti a livello europeo e sì all'abrogazione dei due decreti sicurezza. Scendiamo in piazza per dire sì ad un’alternativa che è possibile".



“L'appello a partecipare è rivolto a tutte quelle donne e uomini che non si riconoscono nelle politiche migratorie degli ultimi tempi, alla società civile, alla comunità cattolica e a chi si richiama a principi di umana solidarietà verso il prossimo, a tutte le forze democratiche e moderate che credono nei diritti inviolabili dell'uomo e nella fratellanza tra i popoli”, concludono i promotori della manifestazione.