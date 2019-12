Monviso in Movimento: “Cirio e Meloni, chiedete almeno scusa ai piemontesi”

Sulle recenti vicende giudiziarie che hanno portato all’arresto dell’assessore regionale di Fratelli d’Italia, Roberto Rosso, e sulle reazioni politiche che ne sono seguite, interviene con una nota l’associazione politico-culturale cuneese “Monviso in Movimento”.

“Con l’arresto dell’assessore regionale Roberto Rosso – scrive “Monviso” - è finita la “luna di miele” della Giunta Cirio che sei mesi fa ha vinto le elezioni. Per trovare un episodio di tale gravità bisogna andare indietro di almeno venticinque anni quando vennero arrestati assessori regionali durante quella che fu definita la “Tangentopoli piemontese”.

Chiamparino e la sua squadra – prosegue il commento di “Monviso” - ci hanno messo 5 anni per ridare dignità alla Regione dopo le “mutande verdi” di Cota e gli scandali di “Rimborsopoli”.

Quest’arresto è un fatto gravissimo che getta un’ ombra infamante sull’Istituzione regionale.

E non piace proprio per niente – prosegue la nota - il balletto scaricabarile Cirio-Meloni. “Sono allibito”… “io non lo volevo”… “me lo hanno imposto”… “è da noi solo da un anno”… “mi viene il voltastomaco”.

No, cari, lo avete scelto voi e quindi – conclude il comunicato - abbiate il coraggio di assumervene la responsabilità politica cominciando almeno a chiedere scusa ai Piemontesi”.