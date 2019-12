“Perché un ex direttore di banca, ora promotore finanziario, viene considerato più competente di un ex Comandante del Corpo Forestale dello Stato alla presidenza di un’area protetta?”

Gent.le direttore,

il giorno 19 dicembre ho appreso, dal suo giornale, della “più che probabile” elezione di Piermario Giordano a Presidente del Parco Alpi Marittime. La sua candidatura è stata votata, all’unanimità, dai componenti della comunità delle aree protette (sindaci del territorio su cui si estende il parco, rappresentante della Provincia e presidenti delle Unioni montane). La nomina ora dovrà essere ufficializzata dal Presidente della Giunta Regionale.

Le scrivo per esprimere il mio stupore e le mie perplessità relative alle motivazioni legate a tale nomina.

La legge n. 19 del 2015 sul riordino delle Aree protette, che modifica la L.R. 19/2009, all’articolo 13 stabilisce che “Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le comunità delle aree protette”.

Il presidente di un’area protetta quindi deve possedere due chiari requisiti: comprovata competenza e rappresentatività territoriale. Le comprovate competenze sono valutate (o dovrebbero essere valutate) sulla base di un curriculum vitae che i candidati hanno presentato, nei mesi scorsi, al Presidente della Giunta Regionale.

I curricola dell’ing. Salsotto e del geom. Giordano sono on-line, in virtù dei loro incarichi pubblici, e sono visionabili da tutti. Benché conosca abbastanza bene i due candidati, in questi giorni, ho voluto leggere comunque i loro cv proprio perché, relativamente alla nomina di Giordano a presidente, mi è sfuggita una cosa: perché un ex direttore di banca, ora promotore finanziario, viene considerato più competente di un ex Comandante del CFS alla presidenza di un’area protetta? (la legge parla chiaro: comprovate competenze).

Leggendo i curricola però sono giunta sempre alla stessa conclusione: se dovessi investire del denaro non chiederei una consulenza a Salsotto (senza offesa) ma a Giordano; viceversa se, invece, dovessi scegliere un candidato da proporre come presidente di un’area protetta sceglierei l’ing. Salsotto. Magari sbaglio però l’analisi delle competenze mi conduce verso questa direzione...

In effetti, a ben guardare, nel CV di Giordano una “cosa verde” c’è ed è... l’appartenenza politica; però, sempre sulla base di quanto stabilisce la legge, questo aspetto non dovrebbe avere alcun peso: di questi tempi l’avere un Sole delle Alpi che illumina il cammino può essere utile (anzi lo è) però non può certo essere considerata una competenza.

Nella lettera di appoggio alla candidatura di Giordano, i membri della Comunità del Parco, per avvalorare la loro scelta, hanno elencato alcune delle qualità del candidato“persona di spiccata onestà, stimato libero professionista e apprezzato cittadino impegnato nel sociale, vicino al mondo del volontariato e dello sport.”

Quelle elencate sono qualità importanti, fondamentali ma anche un po’ generiche e perciò poco discriminanti perché riscontrabili in Giordano ma anche in Salsotto e, credo, in altri candidati alla presidenza (forse tutti?).

Insomma chi sceglierebbe come presidente una persona incompetente nel proprio lavoro, disonesto, che tratta male gli anziani, i bambini ecc.? Credo proprio nessuno... (i nostri amministratori locali sono originali nelle scelte ma di certo non folli...).

Nella legge sopra citata, per la scelta del presidente, si fa riferimento anche al criterio della territorialità; ritengo che questa caratteristica sia comune ad entrambi i candidati: è vero che Giordano non risiede in un comune del Parco (mentre Salsotto sì) ma penso che, per conoscere ed amare un territorio, non sia necessario abitarci in pianta stabile.

In tutta questa vicenda il comportamento che però ritengo più incomprensibile (o apparentemente incomprensibile) è stato quello dei sindaci dei due comuni con maggior territorio nell’area parco: Valdieri ed Entracque. Alla presidenza dell’Area Protetta Alpi Marittime si candida l’ing. Salsotto, uomo competente, presidente uscente che ha guidato bene il parco a detta di molti (ritengo anche da parte del sindaco Gaiotti visto che il 25 agosto gli conferisce il premio “Valdieri 2019”) ed è pure “del territorio” e questi due sindaci che cosa fanno?!? Nulla, non una parola di appoggio...

E tutto questo perchè? Forse a causa di una maggioranza traballante che pende, come una spada di Damocle, sulla testa di Gaiotti? O forse perché il Sindaco Pepino non vedeva l’ora di “silurare” Salsotto, votato nel 2015 “turandosi il naso”? ah saperlo... Quel che rimane è il loro silenzio, un silenzio assordante e molto eloquente....

Ada Forneris, ex consigliere Parco Alpi Marittime