In 110 alla cena di Cuneo2night per socializzare

Desta sempre più entusiasmo il progetto senza scopo di lucro che sta movimentando la vita sociale di migliaia di persone in provincia Granda.



Nato due anni prima che Mark Zuckemberg creasse Facebook, Cuneo2night coinvolse migliaia di giovani della zona permettendo loro di mettersi in contatto sul sito per organizzare raduni e ritrovarsi tutti insieme nei locali.



Nel 2009 il progetto si prese una lunga pausa per poi rinascere come gruppo sui social network rivolgendosi ad un pubblico più adulto e non più ai giovanissimi. L'idea sta piacendo tantissimo e le occasioni di ritrovo sono sempre più numerose e partecipate.



"Penso che dopo una certa età avere opportunità di socializzazione sia molto più importante di quando si è ragazzini - ci racconta Felice Marra, ideatore e guida del progetto -. Al contrario di quanto si possa pensare il motivo che porta così tante persone a partecipare a questi raduni non è la solitudine, bensì la voglia di "cambiare aria", la necessità di conoscere gente nuova. Negli anni le amicizie diventano progressivamente più stantie e la società, soprattutto qui in provincia, non offre molte opportunità di sana socializzazione. Questo è il motivo che porta questo progetto a suscitare sempre più interesse tra le persone che hanno una età compresa tra i 35 e i 65 anni creando un clima di festa ad ogni raduno in cui l'età anagrafica non conta più, conta solo quella mentale e la voglia di stare insieme"



Cuneo2night organizza momenti di socializzazione tutte le settimane. Cene ma non solo: ciaspolate notturne, camminate, serate al cinema e tutto quello che i vari membri del gruppo decidono di proporre agli altri iscritti. Vengono organizzati anche diversi eventi adatti ai bambini permettendo ai genitori di conoscere tanta gente nuova senza dover scegliere se stare con i propri figli o uscire. Mettendo insieme le due cose si da anche una opportunità ai piccoli di socializzare con altri della loro età e stare tutti insieme.



Il progetto non ha finalità commerciali o economiche, tutti possono partecipare liberamente. Basta iscriversi al gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/Cuneo2night.it/