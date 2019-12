Ospite d'eccezione alla Farmacia Bottasso di Cuneo: selfie e autografi con l'attore americano Daniel McVicar (VIDEO)

Grande sorpresa, sabato pomeriggio, per i clienti della Farmacia Bottasso di Cuneo: foto e autografi con l'attore americano Daniel McVicar.

Il Clark Garrison della soap “Beautiful”, che portò all'altare la rossa Sally Spectra, ha fatto gli auguri di Buon Natale alle clienti accorse in negozio.

Daniel McVicar abita da 12 anni a Torino ed è molto amico della titolare Carla Tosco e del marito Marzio Allocco.

“Con loro sono in famiglia - ha dichiarato l'attore americano -. Amo molto Cuneo, in particolare i cuneesi al rhum. Via Roma è bellissima, soprattutto a Natale”.