Il Consorzio della chiocciola di Borgo San Dalmazzo fa il punto sulle produzioni: "Nuova annata difficile"

Presso il Ristorante Ruota Due di Andonno il Consorzio della chiocciola di Borgo ha incontrato i propri Elicicoltori per fare il punto sulle produzioni dell’annata e sulla recente Fiera Fredda, in tale occasione si è provveduto ad effettuare i pagamenti dei quantitativi di chiocciole conferite al Consorzio o ai Ristoratori Associati. Le produzioni degli Elicicoltori del Consorzio, in questa annata, sono state di poco superiori ai 6 quintali, dei quali solo 150 kg di Helix pomatia alpina, in conseguenza alla progressiva riduzione del patrimonio elicico in natura, ma in generale alle condizioni climatiche non favorevoli dovute soprattutto ad un autunno molto piovoso con temperature relativamente alte, che hanno reso difficoltosa una buona opercolatura. Anche per questo i prezzi riconosciuti agli Associati sono stati superiori agli anni scorsi con valutazioni sui 20 – 22 euro al chilo per l’Helix pomatia e 24 – 25 euro al chilo per la Helix pomatia alpina, inoltre per i produttori delle nostre vallate il Consorzio ha dato, con propri fondi, una integrazione di 5 euro al chilo per il prodotto autoctono e 3 euro al chilo per le chiocciole di tipo B. Le produzioni sono state destinate, in buona parte, ai Ristoratori associati al Consorzio, una piccola parte venduta al mercato del 5 dicembre, il rimanente verrà destinato alle serate promozionali che si protrarranno fino alla fine di febbraio.

Premiato con la chiocciola del Consorzio il giovane elicicoltore Davide Marola di San Lorenzo di Valdieri alla sua prima esperienza con l’allevamento delle chiocciole, ma con risultati molto incoraggianti, la dimostrazione della possibilità che queste piccole produzioni di pregio e legate alla tradizione possono costituire un’opportunità per i giovani rimasti nelle vallate, ma in particolare per i territori montani.

Alcune considerazioni sono state fatte sulla recente edizione della Fiera Fredda, nel complesso positive anche per le varie iniziative proposte dal Consorzio, in particolare per l’apprezzato convegno, la mostra fotografica storica sulla Fiera Fredda, il concorso fotografico e lo show cooking realizzato in fiera dallo chef del Resort San Quintino Enrico Zanirato. Si è però purtroppo ancora una volta riscontrata una carenza nell’identificazione delle partite di chiocciole per quanto concerne la provenienza e la tracciabilità, molte volte contraddistinte solo con nomi quali chiocciole nostrane o di montagna senza ulteriori indicazioni del luogo di provenienza e del produttore, il Consorzio ha un proprio sistema di tracciabilità dall’allevamento alla commercializzazione con cartellini riportanti i due marchi registrati a seconda del tipo di prodotto. Auspichiamo che per il prossimo anno si possano fornire a tutti gli acquirenti queste garanzie per maggiore trasparenza e per la tutela della nostra eccellenza, la chiocciola di montagna.