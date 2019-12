A Bra ritorna un pezzetto di tribunale: prossima apertura per l’Ufficio di Prossimità

Se la soppressione del Tribunale di Alba ha privato anche la città della Zizzola dei suoi uffici giudiziari, una piccola ma utile presenza è quella destinata a tornare in città grazie a una recente iniziativa del Comune.



L’Amministrazione civica ha infatti ottenuto dalla Regione Piemonte il via libera all’apertura di un "Ufficio di Prossimità", uno sportello che – sulla base di un progetto pilota promosso dal Ministero della Giustizia in collaborazione con la stessa Regione – fungerà da collegamento col Tribunale di Asti per il disbrigo di una serie di adempimenti e pratiche da parte o a favore di soggetti fragili come disabili e persone sottoposte a tutela, curatela e amministrazione di sostegno: funzioni per le quali è frequente il bisogno di produrre documentazione il cui recapito agli uffici del tribunale diverrà quindi possibile senza bisogno di recarsi fisicamente presso il palazzo di giustizia astigiano.



Il nuovo sportello – analogo a quello in funzione ormai da qualche anno anche ad Alba – verrà aperto quanto prima presso la ripartizione Servizi Sociali del municipio braidese, con accesso dal cortile di Palazzo Garrone. Gestito da personale comunale, sarà accessibile al pubblico per due giorni a settimana.



"Un impegno che ritenevamo giusto assumerci nei confronti di una fascia di nostri concittadini che a livello familiare debbono convivere con situazioni problematiche", è il commento del sindaco Gianni Fogliato.