Alba, il Tanaro è malato: "Ridotta biodiversità e depositi chimici nelle acque superiori ai valori consentiti dalla legge"

Dopo la campagna avviata nelle scorse settimane per chiedere all’Asl Cn2 e alle istituzioni locali di non procedere con la vendita dell’ospedale "San Lazzaro" (leggi qui), arriva un nuovo appello dal Laboratorio Sociale Chabas, gruppo politico albese che – nato poco più di un anno fa – si batte contro le differenze di genere, per il diritto alla casa e contro l’inquinamento.

Proprio il rispetto dell’ambiente è alla base dell'iniziativa appena partita dalla sede del Laboratorio in via Manzoni ad Alba, da dove si denuncia lo stato di forte degrado in cui verserebbero da tempo le acque del Tanaro.



"Un fiume che è malato", scrivono i ragazzi di Chabas, che richiamano le parole del naturalista e agronomo Edmondo Bonelli per sottolineare lo stato di un ecosistema nel quale, "venuto meno il concetto di biodiversità, l’ambiente è diventato sempre più debole ed esposto a rischi esterni, come la diffusione di insetti e piante esotiche, la più invasiva delle quali è l’Ailanto, presente in moltissimi punti del fiume e che crea un danno enorme alla vegetazione locale".



Gli attivisti di Chabas denunciano poi il moltiplicarsi dei reati ambientali ai danni del fiume. "Secondo i principali dati di processo dell’impianto del depuratore di Govone – scrivono –, la domanda chimica di ossigeno (Cod), che per legge non deve superare i 160 mg/l, a monte del depuratore è ben 387 mg/l. I solidi sospesi totali, e cioè quella parte di materiale presente in sospensione in un campione d’acqua che può essere separato per filtrazione, eccedono di 6 volte il limite di legge (207 mg/l a fronte di 35 mg/l). Altri dati scaturiscono dalle analisi Ebi (ovvero Extendid Biotic Index) condotte dalla cooperativa Erica con rilievi effettuati il 28 marzo scorso. Sui rilievi effettuati a San Biagio, quindi a monte di Alba, il risultato è stato di 9/14 (dove 14 è l’optimun): un 6,5 se tradotto in voti scolastici. A valle di Alba invece, a Canove di Govone, il risultato è solo di 7/14. Un 5, un’insufficienza. I risultati ottenuti mettono in evidenza un calo della biodiversità sul tratto fluviale, da monte a valle. Le specie animali ritrovate scendono da 19 a 12".



L’analisi prosegue con i dati Arpa, "dai quali risulta che lo stato chimico del fiume passa da buono a Narzole (punto di prelievo 06SS4F80ZPI) a non buono a S. Martino Alfieri (punto di prelievo 05SS4N804PI). Discorso simile per gli inquinanti specifici (la cui scala di misurazione è suddivisa in tre punti: Elevato, Buono, Sufficiente); il Tanaro passa da Elevato a Narzole a Buono a S. Martino Alfieri".



Una situazione affatto rosea, insomma, in merito alla quale, dopo aver ricordato la buona partecipazione alla "Marcia per il fiume" organizzata nell'ottobre scorso i ragazzi del laboratorio sociale avanzano alcune concrete richieste alle autorità competenti, sottoscritte anche dal Collettivo Mononoke: "Rinnoviamo il diritto e l’impegno a difendere il nostro fiume, in quanto portatore e simbolo di vita e patrimonio naturale di tutta la collettività. Per questo chiediamo alle autorità competenti e ai diretti responsabili un elenco e monitoraggio degli scarichi pubblici e privati riversati in Tanaro, la costante divulgazione dei dati relativi al monitoraggio di rii, torrenti e fiumi e la pubblicazione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (Aua) di tutte le aziende potenzialmente inquinanti".