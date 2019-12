Bra, gran successo del saggio di ArteDanza con Donatella Poggio e le sue giovani ballerine (FOTO)

Domenica 22 dicembre, la scuola “ArteDanza” di Donatella Poggio ha voluto fare uno speciale augurio di buone feste a tutta la cittadinanza braidese, presentando al Teatro Politeama Boglione il tradizionale saggio natalizio.

Anche quest’anno hanno partecipato più di 70 ballerine da 3 a 25 anni, che ogni settimana si allenano con impegno nel centro di via Vittorio Emanuele II, 37. Con i loro soavi e leggeri movimenti, queste giovani ragazze hanno dato vita ad una grande performance, che ha permesso di assaporare il clima delle feste in una coreografia ricca di passione ed energia.

Sul palco sono stati presentati temi di grande pathos, tra musiche e scenografie avvolgenti alle quali gli spettatori hanno assistito con particolare coinvolgimento. Danza classica e moderna, hip hop e balletti dei più piccoli si sono mescolati dando spettacolo e suscitando applausi a scena aperta.

Gli allestimenti sono stati curati alla perfezione dalla direttrice artistica Donatella Poggio, coadiuvata da Melissa Marangon, Vittoria Morino, Isabella Villois, Elena Morino, Letizia Racca e Samia Stilo, le altre insegnanti della premiata scuola. La sinossi dell’evento è tutta nelle parole di Donatella Poggio affidate ad un post su Facebook: “Grazie! L’arte della danza unisce e riunisce. Auguri a tutti”.

Il saggio delle giovani danzatrici, come ogni anno, ha stupito ed emozionato la vasta platea di pubblico, che si è pregiata della presenza dell’assessore Luciano Messa, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Ora, dopo lo speciale augurio di Buon Natale, allieve e maestre torneranno al lavoro per l’inizio di un’altra stagione ricca di nuove e strabilianti esibizioni. Stay tuned!