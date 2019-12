Bra: una città sempre più a misura di famiglia

È stata istituita nel 2010 in armonia con quanto disposto dalla Costituzione italiana che riconosce e sostiene la famiglia quale soggetto sociale e nucleo fondante della comunità. La Consulta Comunale delle Famiglie di Bra ha ripreso ufficialmente i lavori con l’assemblea tenutasi nella serata di lunedì 9 dicembre, presso il Centro Incontro Comunale di via Montegrappa.

Alla presenza di Marina Isu e Luca Cravero, Consiglieri delegati alle politiche famigliari, sono stati nominati il nuovo presidente Giuseppe Maffei, il suo vice, Federico Pace e la segretaria Paola Testa, che resteranno in carica fino al 2024.

La Consulta - si rileva nell’articolato del regolamento - è un organo con funzioni propositive e consultive nei confronti dell’Amministrazione comunale in materia di politiche famigliari e con funzioni di rappresentanza delle istanze e dei diritti delle famiglie.

Tra le proprie finalità, la promozione di iniziative volte a facilitare l’inserimento e la permanenza di nuovi nuclei domestici nel territorio comunale, un fattivo contributo all’elaborazione delle politiche famigliari promosse dall’Amministrazione e, attraverso attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti e alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, sportivi, educativi e ricreativi, al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita nella città.

Essa è composta da tre componenti: rappresentanti di Associazioni che operano a sostegno delle famiglie, una rappresentanza dei genitori delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, portatori di interesse, una rappresentanza dei docenti dei diversi Istituti cittadini, designati dal collegio docenti o dal consiglio di istituto. I componenti della CCF sono persone motivate che volontariamente si incontrano con una certa frequenza, si confrontano e, di fronte ai problemi rilevati, cercano, con i mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione e dal Forum Provinciale, di offrire alle famiglie stimoli di riflessione e formazione, momenti di incontro e di confronto con esperti e momenti di svago.

Nel corso della riunione è stata evidenziata la necessità di proseguire con impegno sulla base dell’esperienza maturata negli incontri di formazione a cui hanno partecipato membri della Consulta e del Forum provinciale, Amministratori e insegnanti del territorio, ricalcando la scia delle iniziative già varate in passato.

Spiega Marina Isu, Consigliere delegata alle politiche famigliari: “La CCF, di fatto, è uno stimolo e un punto di forza che cerca di offrire risposte alle diverse problematiche famigliari, con particolare attenzione alle relazioni tra i componenti della famiglia, educare e prendersi cura dei figli e seguire le esigenze degli anziani. La dicitura ‘Consulta Comunale delle Famiglie’ vuole abbracciare tutti i componenti delle famiglie, non escludere nessuno ed aprirsi verso tutte le nostre famiglie, con uno sguardo allargato ai cambiamenti della società di oggi”. Aggiungendo: “ La Consulta Comunale delle Famiglie ha promosso l’organizzazione di una serie di incontri rivolti alla formazione su tematiche e politiche famigliari, alcuni di essi dedicati ai soli membri della consulta, altri aperti all’esterno; ciò affinché la CCF possa svolgere appieno il suo ruolo consultivo e propositivo, previsto dallo Statuto”.

In questo senso, la CCF ogni anno ha aderito e partecipato attivamente a “Famiglia sei granda”, un appuntamento promosso dal Forum Provinciale delle Associazioni Famigliari, insieme alle Consulte della Famiglia presenti sul territorio e ad alcune Amministrazioni Comunali. L’evento si celebra in diverse città della provincia di Cuneo per dare rilevanza, con un unico titolo, a tante iniziative a favore della famiglia. “Famiglia sei granda” ha come scopo l’incontro tra famiglie per dare un messaggio di speranza e riaffermare, con la loro presenza, la ricchezza di valori che la famiglia porta con sé, oltre alla consapevolezza di essere una risorsa, il principale attore e ammortizzatore sociale, capace di migliorare la qualità della vita.

Nel contesto di un’alleanza scuola-famiglia, fondamentale per garantire ai bambini e ai ragazzi un progetto educativo e formativo di qualità, le scuole braidesi, con l’Assessorato all’Istruzione e la Consulta Comunale delle Famiglie, hanno organizzato gli eventi di formazione de il “Settembre pedagogico”.

Inoltre, sono stati promossi spazi di riflessione con esperti per affrontare insieme, senza fretta, i temi legati alla genitorialità, all’infanzia, all’adolescenza e pre-adolescenza, nell’ambito della rassegna “Educazione Slow”, realizzata dal Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta delle Famiglie e con il contributo della Regione Piemonte e del Dipartimento Politiche per la Famiglia.

Ma non finisce qui. La CCF ha organizzato appuntamenti al cinema ad ingresso gratuito per tutti, proponendo film che affrontassero tematiche specifiche riguardanti la famiglia. In collaborazione con Steadycam, con l’ASL e con la Polizia Postale sono stati organizzati corsi per i genitori e per gli insegnanti rivolti all’uso consapevole dei social network e degli smartphone. Temi affrontati: navigazione sicura, cyberbullismo, tutela della privacy, utilizzo dei social.

Infine, in collaborazione con l’ASL e la CRC si è portato avanti il contrasto alla ludopatia patologica. In questo contesto, la CCF ha dedicato conferenze spettacolo, mostre e “Slot mob”, una giornata dedicata al buon gioco con associazioni del territorio, L’Ordine della Rocca, gioco degli scacchi, dama ed altro.

La missione continua…