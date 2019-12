Che cosa regalano i cuneesi a Natale? Prodotti enogastronomici e articoli ecosostenibili

"Con qualche chiaroscuro, i negozi di vicinato stanno tenendo". E' con queste parole che il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella commenta lo shopping prenatalizio, con le aperture straordinarie dei negozi in tutti i principali centri della provincia.

"I cuneesi non rinunciano ai pacchetti sotto l'albero. Gli articoli che vanno per la maggiore? Come ormai da qualche anno, quelli legati all'enogastronomia, come vini, formaggi, cesti di prodotti tipici. E poi c'è sempre più attenzione all'ambiente, un po' per moda ma anche per consapevolezza: i prodotti ecologici sono un regalo molto gettonato, come per esempio le borracce termiche. A soffrire, anche per il periodo presaldi, è di più il settore dell'abbigliamento. Ma le cose, in generale stanno andando abbastanza bene", commenta ancora Chiapella.

Che evidenzia come il periodo delle Festività sia stato molto ricco di iniziative di intrattenimento, grazie proprio all'impegno dei commercianti. "Nelle scorse settimane abbiamo lanciato lo slogan "il commercio sotto casa vale di più", chiedendo ai cuneesi di andare controtendenza, di acquistare nei negozi di prossimità, che mantengono viva la città. Non voglio fare polemica, ma le luci, le iniziative come Babbo Natale in carrozza, le organizzano i piccoli commercianti, non i colossi dello shopping online".

I dati, a livello nazionale, vedono, però, una continua crescita dello shopping sui siti di e-commerce. Calano invece quelli presso la grande distribuzione e tengono, per l'acquisto dei regali, proprio i piccoli negozi, in particolare quelli che vendono cose ricercate e originali. Di qualità. E Cuneo è in linea con questa tendenza.