Dichiarazioni di residenza a Mondovì: da gennaio verranno effettuate su prenotazione

A partire da martedì 14 gennaio 2020 le dichiarazioni di residenza per l’iscrizione nel Comune, per i cambi di indirizzo e per il trasferimento all’estero verranno effettuate presso gli Uffici Comunali esclusivamente su prenotazione.

Tale misura, assunta al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti e rendere un migliore servizio alla cittadinanza, non sostituisce le altre modalità previste, che restano attive.

Per poter svolgere la pratica presso lo Sportello è necessario prendere appuntamento contattando telefonicamente l’Ufficio preposto al numero 0174.559209 nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11 alle ore 12,30 o il sabato mattina dalle ore 8,45 alle ore 10,00.

È inoltre possibile rendere le dichiarazioni utilizzando il modello M-AN020 reperibile sul sito internet del Comune nella sezione Il Comune/Uffici/Sportello Unico Polivalente/Modulistica ed inviandolo, con allegata la documentazione indicata sul sito stesso nella sezione Il Comune/Uffici/Sportello Unico Polivalente/Procedimenti a seconda del tipo di pratica, tramite fax al numero 0174.559232, via posta ordinaria (con destinazione Ufficio Anagrafe – Corso Statuto 15) o in via telematica agli indirizzi comune.mondovi@postecert.it oppure info@comune.mondovi.cn.it.