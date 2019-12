I quadri innevati di Michela Parrotta in mostra a Savigliano

Michela Parrotta espone acquarelli che rappresentano la neve incombente sulle cascine della zona del cuneese. Alcune non esistono nemmeno più.

A Savigliano, via San Pietro 25, l'artista mostra per la prima volta, tutti gli acquarelli che rappresentano la neve che da parecchi anni nemmeno più cade sulle nostre cascine e montagne. Stabilitasi in una cascina di Rossana, da anni persegue lo scopo di riscoprire la buona pittura fatta di rappresentazione della realtà e di emozioni che pervengono dai colori della neve.

Il suo è stato un volontario esilio per imparare a leggere la natura e dipingerla una specie di mistica comunione con le piante e le gli animali. Infatti il colore della neve è bianco, sì, ma non è facile dipingere una casa imbiancata dalla neve appena caduta di solo bianco. Si faticherebbe a vedere qualcosa, se non il foglio. Le case, gli alberi, hanno colori che illuminano la neve che a terra sarà spazzata ed ingrigita e i colori dei muri illuminano i bianchi spazi della neve di tinte cangianti che danno illuminazione colorata al quadro acquerellato. Colori delicati che danno il senso del freddo e della solitudine del paesaggio. Dopo tanti anni di pittura, la pittrice, esperta anche di ritratti, decorazioni e restauri, ha deciso di esporre la produzione di 20 anni di attività pittorica.

La mostra “Il colore della neve” durerà sino al 15 del mese di gennaio con apertura tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 18 orario continuato.

Per appuntamento fuori orario telefonare al 3313001417 per parlare direttamente con la pittrice.