Voto di scambio, Marrone (FdI): "Escludere Rosso dal Consiglio Regionale". Cirio: "Colpe? Non possiamo essere accusati di superficialità"

"Siamo di fronte a un fatto gravissimo. Abbiamo il dovere di parlarne qua, in aula. E di dire che questo episodio è stato vomitevole". Così il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio ha iniziato, oggi nell'aula del Consiglio regionale, la sua relazione sul "caso" di Roberto Rosso, ex assessore accusato di voto di scambio e relazioni con capi della 'ndrangheta.

"L'accusa che ha colpito Rosso è la peggiore, abominevole, perché va a minare il rapporto tra elettori ed eletto", ha detto Cirio. "Io sono garantista, gli auguro di dimostrare estraneità. Ma non potevamo stare fermi, ho dato mandato per la revoca dal suo ruolo di assessore ancora prima che mi arrivassero le sue dimissioni".

"Le dimissioni di Rosso da assessore non bastano - ha invece aggiunto il capogruppo in Regione Piemonte di Fratelli d'Italia, partito di Roberto Rosso, Maurizio Marrone -. Per allontanare le ombre pensiamo sia necessaria l'esclusione di Rosso anche dal suo ruolo di consigliere".

"Fin da quando mi sono insediato ho improntato il mio mandato all'insegna della legalità e alla lotta alla criminalità, valori che ritengo comuni senza distinzioni", ha proseguito Cirio. "Anche per questo, se avessi saputo, o anche solo immaginato una cosa simile, non sarei neppure andato a prendere un caffè con Rosso. Ma mi chiedo: abbiamo colpe? Ce le ha la giunta ad aver scelto Rosso? Le ha Fratelli d'Italia nell'averlo candidato? Il Consiglio ha colpe? Secondo me no. Questa vicenda ci insegna che la mafia ci siede a fianco, non abbiamo anticorpi per individuarla. Non siamo immuni, credo non abbiamo neanche gli strumenti, o meglio sono aggirabili. A nessuno può quindi essere mossa accusa di superficialità: abbiamo fatto ogni tipo di verifica, tutte puntuali".

Dopo Cirio, in aula è intervenuto Maurizio Marrone, che ha spiegato: "Sulla vicenda, la leader del mio partito Giorgia Meloni ha usato un'espressione forte come 'Mi dà il voltastomaco' e io sono d'accordo con lei. Ora chiederemo di costituire la Regione parte civile così da determinare l'incompatibilità di Rosso anche con il ruolo di consigliere regionale. Ma una cosa la voglio dire: Rosso ha preso quasi 5mila voti, ma Fratelli d'Italia 100mila e Cirio 1 milione. Per questo non possiamo infangare tutto il risultato delle elezioni".