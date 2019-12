L’elicottero del 118 arriva a Vezza d’Alba: validata l’area di atterraggio al campo sportivo

Da oggi, lunedì 23 dicembre, c’è anche Vezza d’Alba tra i centri piemontesi abilitati all’atterraggio dei mezzi di elisoccorso gestiti dalla Struttura Complessa Emergenza Territoriale 118 della Regione Piemonte.



Nella serata di ieri, domenica 22, l’elicottero abilitato al trasporto dell'équipe medica di soccorso ha fatto il suo primo atterraggio all’interno del campo sportivo di via Salerio, tra le frazioni di Borbore e di Borgonuovo, compiendo così il volo col quale quest'ultimo è stato formalmente validato quale sito di atterraggio notturno del servizio.



Il primo volo si è svolto alla presenza di numerosi cittadini, presenti i volontari della locale Protezione Civile, del Gruppo Alpini, della Croce Rossa e dei Volontari Ambulanze Roero (Var) di Canale, e diverse autorità, tra le quali il senatore e sindaco di Priocca Marco Perosino, che hanno potuto ascoltare dalle parole dell'ingegner Colombo (responsabile a terra degli atterraggi e sicurezza 118) come si sviluppa il servizio.



"Questa prova rappresenta un avvenimento storico per il nostro paese, un momento importantissimo visto che segna il varo di un servizio fondamentale sia per i cittadini di Vezza che per i residenti nei paesi limitrofi", ha dichiarato il sindaco vezzese, Carla Bonino, che ha descritto il servizio come "un'eccellenza della sanità piemontese", rivolgendo poi "un ringraziamento affettuoso e riconoscente ai medici, agli infermieri e ai piloti impegnati in operazioni di soccorso a volte anche molto rischiose".