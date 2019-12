Marnati a Villanova Mondovì: rifiuti e prospettive di gestione

Un numeroso pubblico ha partecipato all’incontro-dibattito “Le prospettive di riforma della legge sulla gestione dei rifiuti” organizzato dalle Associazioni AISPA e Insieme a Villanova Mondovì.

Gli interventi, moderati dal Vice Presidente di ANCI Piemonte e Vice Sindaco di Villanova M.vì Michele Pianetta, hanno fatto seguito ai saluti del Sindaco Michelangelo Turco, del Presidente della Provincia Federico Borgna e dei Presidenti delle due associazioni (Lucio Riba e Marcello Cavallo) che hanno presentato le attività in corso e quelle previste per il 2020.

Paola Molina, Dirigente dei Servizi Ambientali della Regione Piemonte, ha illustrato i dati di produzione dei rifiuti a livello regionale e locale, richiamando gli obiettivi ed i Piani Regionali in materia di produzione, differenziazione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. Ha fatto seguito l’intervento di Alessandro Sciolla, esperto in materia e profondo conoscitore della realtà provinciale sugli aspetti organizzativi del ciclo integrato dei rifiuti. Sciolla ha illustrato, evidenziandone le criticità, l’evoluzione delle norme regionali che, sin dal 2002, hanno visto diverse modifiche, in modo particolare con disposizioni legislative approvate nel 2012 e nel 2018 e, a tutt’oggi, parzialmente inapplicate.

Intervento particolarmente atteso è stato quello dell’Assessore Regionale all’Ambiente Matteo Marnati, che ha richiamato l’attività di ascolto e di confronto svolto in questi primi mesi del suo incarico ed ha preannunciato le modifiche che la Giunta intende proporre al Consiglio Regionale per migliorare alcune parti rilevanti della vigente legge del 2018 e per consentire una riorganizzazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti rispettosa degli obiettivi di contenimento della produzione e di corretta e potenziata differenziazione dei rifiuti, con l’intento di valorizzare le esperienze ed i percorsi virtuosi creatisi in questi anni in diverse parti del Piemonte ed anche in provincia di Cuneo.

Ha concluso i lavori il Consigliere provinciale con delega all’Ambiente, Roberto Passone (Sindaco di Novello) esprimendo soddisfazione per gli interventi e per le prospettive di riforma annunciate dall’Assessore regionale. Pari soddisfazione si è anche percepita nei commenti dei presenti al convegno, in gran parte amministratori comunali, presidenti, amministratori e funzionari dei Consorzi, attuali gestori delle attività di raccolta, trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti nei quattro ambiti provinciali