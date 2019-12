Niente Mongolfiera di Natale a Savigliano: non si alza per il forte vento e si rompe sul monumento in piazza del Popolo

Niente panorama dalla Mongolfiera per i saviglianesi. I cittadini hanno dovuto rinunciare a salire sul pallone ad aria che si sarebbe dovuto sollevare ieri, domenica 22 dicembre, sulla città.

A causa del forte vento infatti, la Mongolfiera, che come l’anno scorso era stata organizzata dalla Pro Loco di Savigliano, dopo una serie di prove senza persone a bordo, si è andata ad appoggiare contro il monumento in piazza del Popolo, purtroppo rompendosi.

Un po’ di amarezza nelle parole dei volontari della Pro Loco: “Hanno fatto tutto il possibile per farla alzare, ma purtroppo con il vento si è appoggiata sul monumento è si è strappata”.

Al momento però si sta cercando di portare una mongolfiera di dimensioni più ridotte per domenica prossima, 29 dicembre: “Ci vogliono ancora i permessi dell’aeroporto, ma questa mattina stiamo mandando le richieste. Con ogni probabilità sarà più piccola e invece che nove persone, ne porterà sei”.

Successo per le altre attività organizzate per la giornata in occasione dell’Incantevole Natale: dall’animazione di TRS, agli alpini che hanno distribuito cioccolata e vin brûlé, fino la Croce Rossa che consegnato gadget ai bambini.