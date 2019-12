“Poesie per un Natale di solidarietà” a Savigliano

Sabato 21 dicembre presso il Salone di S. Filippo si è svolto il tradizionale reading “Poesie per un Natale di Solidarietà”, inserito nel cartellone degli eventi dell' “Incantevole Natale”. Ha condotto l'evento Antonio Scommegna, Presidente del Cenacolo “C. Rebora”, sono poi seguiti gli interventi di Maria Franca Dallorto Peroni, Fabrizio Gavatorta. Ha letto le poesie Corrado Vallerotti, attore della Compagnia 1° Atto di Saluzzo, gli spazi musicali sono stati curati dall'Ensamble Vocale e Strumentale del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di Savigliano e Cavallermaggiore guidati dal direttore Michelangelo Alocco e diretti dal direttore Rita Portera

L'Associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora” attraverso la suggestione della poesia, della musica natalizia e della pittura ha fatto memoria del Natale.

In questo nostro tempo tanto è il divario tra i misteri del Natale e lo stile di vita della gente. Oggi prevalgono le schiavitù dei consumi, la superficialità e il vuoto di chi non riesce più a percepire valori profondi. Si è affievolita l'attesa perché affogati dall'indifferenza. Il ricordo del Natale, tuttavia, con i richiami alle suggestioni venate di delicata nostalgia resiste ai deliri del consumismo. La poesia, la musica e la pittura non sfuggono allo stupore del Natale e non rinunciano a rendergli omaggio con l'originalità dei versi, delle note e dei colori pronti a rifrangersi nella società attuale con gesti d'amore, interessati a colpire le inquietudini di un mondo spesso vuoto.