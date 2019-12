Pranzo di Natale con i ragazzi dell’Enaip Cuneo alla residenza per anziani di Roccavione

Venerdì 20 dicembre, presso la Residenza per Anziani Ente Morale “Famiglia Toselli” di Roccavione, si è svolto il tradizionale pranzo di Natale alla presenza di ospiti, famigliari, volontari e amministratori.

Anche quest’anno la partecipazione è stata tanta (circa 170 presenze) e la buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale GE.S.A.C. che gestisce il servizio di ristorazione e di assistenza all’interno della struttura.

La giornata di festa è stata impreziosita dalla presenza dei ragazzi della classe seconda del Corso Operatori Ristorazione Sala Bar dell’Enaip di Cuneo: i ragazzi, tutti in divisa ufficiale, hanno servito ai tavoli con estrema professionalità e, con la loro energia e il loro sorriso, hanno regalato agli anziani un momento di felicità e di serenità in compagnia dei propri cari.

Gli ospiti, il Direttore e l’Amministrazione della Residenza ringraziano tutti i ragazzi per l’impegno e l’attenzione, le insegnanti Romina Baratta e Martina Missiato per la collaborazione e il Direttore dell’Enaip di Cuneo Gualtiero Caroni per la disponibilità.

Durante tutto il periodo delle festività Natalizie presso la Residenza Famiglia Toselli sarà possibile ammirare i circa 30 presepi realizzati dai ragazzi dell’oratorio di Roccavione e il bellissimo presepe allestito da Francesco Milanesio con opere realizzate da Luigi Giordano.