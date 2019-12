Tutto lo spirito del Natale nella 18ª edizione del presepe vivente di Bra (Foto)

C’era tutto lo spirito del Natale nella 18ª edizione del presepe vivente di Bra. Tanti visitatori, compreso il sindaco, Gianni Fogliato, hanno affollato l’ala di corso Garibaldi per ammirare la sacra rappresentazione, messa in scena nelle serate di sabato 21 e domenica 22 dicembre.

Una ricostruzione fedele del racconto del primo Natale, dal momento dell’Annunciazione fino all’arrivo dei tre Re Magi. Un presepe interamente realizzato ed animato dalle Parrocchie cittadine, guidate da don Giorgio e don Gilberto Garrone, dove tradizione ed antichi mestieri hanno fatto rivivere la vita reale di oltre duemila anni fa.

Gli organizzatori, mettendo passione e ingegno, realizzano ogni anno nuove suggestioni, rese palpabili dalle riconcilianti atmosfere e da oltre novanta costumi, realizzati con preziosi tessuti e pazienza dalle signore Nella Stecca, Anna Tibaldi e Luisella Collini. Decine di figuranti tra uomini, donne e bambini hanno accolto le persone lungo tutto il percorso, facendole immergere nelle coreografie della festa.

Prima di trovare Giuseppe e Maria con tanto di neonato Gesù Bambino, una ronda di soldati romani ha indicato il banco del censimento per effettuare la registrazione dei nomi. Quindi, è stato possibile osservare al lavoro il fornaio, le speziali, i pastori, le odalische, i pescatori, gli agricoltori, i pittori. Per non dimenticare gli artigiani come il fabbro ed il falegname, che hanno lavorato il ferro ed il legno in diretta.

L’allestimento ha richiamato apprezzamenti anche per le degustazioni: polenta, minestra di legumi, caldarroste, dolciumi, vin brûlé hanno riscaldato il fisico in una serata fredda, ma baciata dalla luna. Tappe fondamentali sono state la Reggia di Erode, l’accampamento dei Romani ed il mercato in cui mangiafuoco e persino un cammello hanno dato spettacolo.

Il tutto all’ombra della chiesa dei Battuti Bianchi e della casa natale del Santo Cottolengo, che ha aperto le sue porte per mostrare lo scenario unico della Natività. Da qui è partito un segnale di pace bellissimo ed indimenticabile. Lo conosceva bene San Giuseppe Benedetto, diventato una carezza vivente del Padre per tutte le persone sofferenti nel corpo e nell’anima. La sua Piccola Casa, come una goccia, è diventata un grande fiume di carità, che ha irrigato tanti cuori deserti e ha creato oasi di vita in tutto il mondo.

Così, arrivati davanti alla Santa Famiglia, si è avvertita tutta la meraviglia che guidò San Francesco nella notte di Natale del 1223 a Greccio, quando desiderò mettere in scena il primo presepe vivente, invitando a contemplare il Signore fattosi Bambino. Tantissimi sono stati i messaggi positivi e di ammirazione, anche in termini di offerte, visto che il ricavato sarà destinato alla Caritas cittadina per sostenere progetti di inclusione lavorativa.

Bra come Betlemme, con il denominatore comune dato dai valori dell’accoglienza e della generosità. Ora può arrivare Natale.