Buon Natale dallo studio fotografico Ciribirigi

"Riassumere 28 anni della mia attività sarebbe impossibile ma da sempre ho cercato di distinguermi per serietà, professionalità e cortesia". Sono le parole di Ignazio Genesio, per molti CIRI, titolare dello studio fotografico Ciribirigi in corso Nizza 72, a Cuneo. "Lo studio fotografico nasce come centro di sviluppo e stampa foto e, negli anni, con l’evolversi del sistema digitale, abbiamo sempre cercato di adeguarci alle nuove tecnologie per continuare a stampare direttamente i ricordi, i momenti più belli e significativi dei nostri clienti".

Grazie alla collaborazione con Antonella, sorella di Ignazio e collega di lavoro fin dal primo giorno di attività, lo studio fotografico oltre alla stampa, si occupa di realizzare servizi fotografici per cresime e comunioni, matrimoni, eventi sportivi, foto in studio per maternità, nascite e book fotografici.

Antonella ci conferma che "avere un'attività in proprio e gestire in serenamente il rapporto con il pubblico, diventa sempre più difficile e impegnativo ma la passione, la costanza e l'impegno per quello che viene svolto da Ignazio ed io, ci aiuta a dare sempre il massimo e questo vive quotidianamente apprezzato dalla nostra affezionata clientela".

Antonella e Ignazio vi aspettano in Corso Nizza 72 a Cuneo e augurano a tutti un Sereno Natale.