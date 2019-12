Dal bosco di Natale targato Egea trenta alberi destinati ai comuni della Granda

Continua ad attirare le attenzioni e gli sguardi di grandi e piccini il magico bosco di Natale allestito in piazza Michele Ferrero, ad Alba, nel contesto delle “Notti della Natività”, ciclo di eventi che animano le festività di Alba e del nostro territorio, organizzati dal Borgo San Lorenzo col patrocinio del Comune di Alba, la collaborazione di Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e Associazione Commercianti Albesi e il contributo di numerosi partner, espressioni del tessuto socio economico albese, tra i quali il Gruppo Egea.



I carpini che compongono il bosco, non a caso piante autoctone e da sempre presenti nelle nostre zone, anche oltre la fine della manifestazione albese, continueranno a testimoniare l’impegno ambientale di Egea. Dopo aver raccolto i desideri sussurrati dai bambini a bordo del trenino “Egea Express” saranno donati al territorio e porteranno quella magia tra le nostre colline, riprendendo l’augurio espresso da Egea in occasione delle festività: “Facciamo brillare insieme le energie del territorio”.



Nello specifico i comuni che riceveranno i carpini, oltre alla città di Alba, sono Cherasco, Cavallermaggiore, Bra, Marene, Vottignasco, Mango, Neive e Treiso. Inoltre riceverà sei alberi l’Unione dei Comuni Langa del Barolo, sette verranno donati all’Unione Montana Alta Langa, altri sette verranno distribuiti ai comuni del Roero.



L’iniziativa è una prima risposta di Egea all’appello “Un albero in più” lanciato nei mesi scorsi dal fondatore e presidente di Slow Food Carlo Petrini insieme con Stefano Mancuso, scienziato e direttore di Linv (International Laboratory for Plant Neurobiology), e il vescovo di Rieti Domenico Pompili: piantare 60 milioni di alberi, circa uno per ogni abitante del suolo italiano, neonati compresi, per mitigare i livelli di Co2 nell’atmosfera. Soprattutto, rappresenta simbolicamente l’abbraccio di Egea al proprio territorio di riferimento e il proprio mettersi a servizio, con lealtà e competenza, delle nostre comunità.