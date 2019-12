180 figuranti in costume e un'atmosfera fiabesca: conto alla rovescia per il presepe vivente di Pianvignale

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Pianvignale, frazione del Comune di Frabosa Sottana, si appresta ad ospitare il tradizionale e caratteristico presepe vivente, che si svolgerà nelle serate di martedì 24, domenica 29 dicembre e di domenica 5 gennaio con l’arrivo dei Re Magi.

La manifestazione, giunta alla sua ventitreesima edizione, rappresenta il punto di incontro tra il turismo della neve e la popolazione locale e coinvolge circa 180 figuranti in costume disseminati fra le oltre 60 postazioni nella fiabesca cornice naturale dell’antico borgo, alla luce delle torce e dei bracieri ardenti.

Sono circa 3500 in media i visitatori nelle tre serate: un’occasione importante per far conoscere ai turisti la bassa valle Maudagna con i prodotti tipici della sua agricoltura; infatti questa rappresentazione è famosa anche per essere un vero e proprio menu itinerante dove i turisti potranno degustare (compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso) polenta, caldarroste, marmellate, miele, frittelle di mele, zuppa di legumi, pane, dolci, vin brulè, cioccolata calda e la tisana frabosana a base di frutta.

Come di consueto, non mancheranno animazioni e momenti di spettacolo con gli Zampognari di Vottignasco, Renato Agosto il trottolaio di Roccavignale, Franca Anbar Sciolla e la sua danza del ventre e tanti altri personaggi e figuranti ricchi di fascino, storia e allegria.

La Sacra Famiglia sarà invece interpretata da Fabrizio Zampieri, Giulia Lanza e il piccolo Giovanni tutti pianvignalesi doc.

La rappresentazione del presepe vivente di Pianvignale - ha asserito Paolo Voarino, presidente della Pro Loco di Frabosa Sottana -, oltre ad avere una finalità religiosa, si pone anche l'obiettivo di ricercare e mantenere in vita mestieri e abilità dimenticati, che sono stati parte fondamentale del nostro percorso storico e quindi del nostro essere di oggi. Riproporre il modo di vivere della gente di montagna, dove ogni cosa era frutto di fatica e di ingegno, dove l'arte si tramandava di padre in figlio, in un mondo più povero ma più solidale, dove il necessario bastava, ci porta molto vicino alla semplicità e al mistero della grotta di Betlemme. I lavori sono iniziati da un paio di mesi ed è stato grande lo sforzo organizzativo che ha impegnato la Pro loco di Frabosa Sottana e gli abitanti di Pianvignale (e non solo). Durante l'allestimento si è vista una bella sinergia tra le parti e poter ripetere gli ottimi risultati delle ultime edizioni sarebbe un grande riconoscimento per tutti noi".

In tutte e tre le serate, a partire dalle 20, saranno attivi il parcheggio e il servizio navetta gratuiti per raggiungere la Frazione di Pianvignale dalla strada Provinciale che collega Villanova Mondovì a Frabosa Sottana. (per ulteriori informazioni: 0174/244481, 339 5928256 e pagina Facebook Presepe Vivente di Pianvignale).